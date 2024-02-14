الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل شخص في مشاجرة بأكتوبر

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة أكتوبر حبس عاطل، لاتهامه بقتل شخص طعنا بالصدر خلال فض مشاجرة بشارع في حدائق أكتوبر، وأمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكشفت التحقيقات، أن المجنى عليه تدخل لفض المشاجرة مع المتهم، إلا أنه خلال ذلك تعرض للطعن بطريق الخطأ من قبل المتهم الذي كان يحمل سكينًا، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الصدر، أودت بحياته على الفور، وأمرت النيابة بتشريح الجثة للوقوف على أسباب الحادث.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه أصاب المجني عليه بطعنة بالصدر، مما أسفر عن مقتله في الحال.

نيابة أكتوبر حدائق أكتوبر حبس قتل مشاجرة

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