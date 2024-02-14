حبس المتهم بقتل شخص في مشاجرة بأكتوبر

قررت نيابة أكتوبر حبس عاطل، لاتهامه بقتل شخص طعنا بالصدر خلال فض مشاجرة بشارع في حدائق أكتوبر، وأمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكشفت التحقيقات، أن المجنى عليه تدخل لفض المشاجرة مع المتهم، إلا أنه خلال ذلك تعرض للطعن بطريق الخطأ من قبل المتهم الذي كان يحمل سكينًا، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الصدر، أودت بحياته على الفور، وأمرت النيابة بتشريح الجثة للوقوف على أسباب الحادث.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه أصاب المجني عليه بطعنة بالصدر، مما أسفر عن مقتله في الحال.