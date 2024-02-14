الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

«اللهم أعوذ بك من العجز والكسل».. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024

دعاء الفجر
دعاء الفجر

مع أذان صلاة الفجر يكثر البحث عن أكثر الأدعية المستحبة والمستجابة في هذا الوقت، والتي تعتبر من الأدعية النافعة التي من المستحب أن يدعو بها المسلم.

والدعاء مستجاب في جوف الليل ووقت السحر ووقت النزول الإلهي، فإنه سبحانه يتفضل على عباده فينزل ليقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم.

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024

ـ "في فجر هذا اليوم نسألك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرجًا وأن تجعل لنا من كل هم مخرجًا".

ـ "اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي".

ـ "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع".

ـ "اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا".

ـ "يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا".

ـ "يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزقًا واسعًا ويقينًا صادقًا وقلبًا خاشعًا وعلمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا".

ـ "اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها". 

ـ "يا رب في فجر هذا اليوم املأ قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط".

ـ "يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه".

ـ "اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل".

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يبث فيديو يزعم ظهور السنوار وعائلته داخل نفق

عاجل.. الاحتلال الإسرئيلي يقتحم المنطقة الغربية بنابلس

الصحفيين: توفير 1.5 مليون لصالح النقابة بعد مراجعة تعاقدات مشروع العلاج

عاجل| الحسم فى القاهرة.. المفاوضات الرباعية تقترب من إقرار هدنة فى قطاع غزة

تاريخ عيد الحب 2024 .. ورسائل تهنئة الفلانتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟