الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مخطوطة تكشف تفاصيل كتابة الإمام محمد عبده مشروع استقلال مصر

مشروع استقلال مصر
مشروع استقلال مصر

جاء في مقدمة كتاب "مشروع استقلال مصر 1883.. من أوراق الإمام محمد عبده المجهولة " الصادر عن دار الشروق،  للباحثين الأكاديميين " الدكتور عماد أبو غازي، الدكتور وليد غالي"، وتحت عنوان حكايتنا مع الوثيقة في عام 2007  نشر على موقع صالة سوذب للمزادات، أن هناك مجموعة أوراق معروضة للبيع منسوبة إلى الإمام محمد عبده، وهنا تقدم معهد دراسات حول حضارات المسلمين التابع لجامعة أغا خان بلندن لشراء هذه  المجموعة وأودعها مكتبة المعهد.

وبالرغم من أن الفحص الاستطلاعي لهذه الوثائق والمخطوطات ورقمنتها تأخرنا حتى 2018 لظروف تتعلق بنقل المكتبة إلى مقرها الجديد في لندن، ومن ثم اكتشفت هذه المجموعة التي تحتوي على أوراق ومخطوطات مكتوب عليها جميعًا "من أوراق الإمام محمد عبده" وبعض الكتب النادرة مثل كتاب زعماء الإصلاح لأحمد أمين، وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا، واشتملت المجموعة أيضًا على صورة أصلية للشيخ محمد عبده مع صاحب المجموعة الذي كان مصاحبًا للأستاذ في فترة من الفترات.

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"الإمام محمد عبده.. سيرة حياة" أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية

يكشف الباحثان علاقة الإمام محمد عبدة بمحمد علي أفندي السعودي "والذي كان يعمل بوزارة الحقانية، وكان أحد الأفراد الذين يصاحبون رحلات المحمل من مصر إلى الأراضي المقدسة بالحجاز، وقد عرفت عنه هوايته للتصوير وجمع النوادر، ومن ثم كانت المجموعة ثرية اشتملت على ألبومات الصور والمذكرات المصاحبة لها تجعل  من محمد على السعودي شاهدًا استثنائيًا على رحلة الحج من مصر إلى  مكة ".

ويؤكد الكاتبين على أن الشيخ محمد عبده كان باعثًا حقيقيًا وراء تسجيل السعودي أفندي  لكتابة مذكراته وتوثيقة رحلة الحج، حيث طلب منه أن يكتب تقريرًا عن التاريخ الديني لكل الآثار  المحيطة بالحرم والمنتشرة في الأراضي المقدسة، وهذا ما تؤكده العبارة الموجهة من السعودي أفندي إلى محمد عبده التي قال فيها " أقدم لك، وبناء على طلبك، ما استطعت كتابته بقل الرصاص في هذه  المرحلة، وسأزودك بما تبقى من معلومات بعد الانتهاء من كتابي الذي يتحدث عن رحلة الحج ووصف الحجاز، بإذن الله". 

واشتملت أوراق الإمام محمد عبده التي حازتها جامعة أغا خان على مجموعة خطية عبارة عن بعض الأوراق المفردة وكراستين، الأوراق المفردة مدون بها جدول بالأحداث التاريخية في فلسطين من عام 4000 قبل الميلاد حتى عام 4000 بعد الميلاد. 

 أما الكراستان فأولاهما مخطوطة معنونة بـ"تنوير العقول بتفسير أشياء عقلية"، وتتضمن  موضوعات اجتماعية متفرقة حول الأسرة والمجتمع والعمل والأجناس البشرية، وهي مسودة لترجمة كتاب تشارلز ديلون.

ويكشف الكتابين المفاجئة الكبرى عن إجراءات تحققهما من المخطوطة في منتصف الفصل الثاني من ترجمة كتاب الجمهورية "أكتشفنا نصًا مكتوبًا على أربع صفحات بحبر بلون مغاير، والنص يتضح من عنوانه أنه مشروع لائحة تأسيسية يتبناها الحزب الأهلي لإقامة حكومة وطنية في مصر يرجع تاريخها إلى شهر سبتمبر عام 1883، أي بعد سنة من الاحتلال البرطاني لمصر".

مشروع استقلال مصر 1883 من أوراق الإمام محمد عبده المجهولة الدكتور عماد أبو غازي الدكتور وليد غالي دار الشروق

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