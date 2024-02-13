سفير صربيا لدى القاهرة: العلاقات مع مصر دخلت العصر الذهبى بزيارة السيسى لبلجراد

أكد سفير صربيا لدى القاهرة ميروسلاف تشيستونيتش، أن العلاقات مع مصر دخلت العصر الذهبي بالزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي لبلجراد في يوليو 2022، والتي شهدت التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الثلاثاء في الاحتفال بالعيد القومي لبلاده الذي نظمته سفارة صربيا بالقاهرة، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.

وقال تشيستونيتش إن العلاقات بين مصر وصربيا تقوم على أساس الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيارات رفيعة المستوى من بينها زيارة نائب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والتجارة والأسرة الصربيين لمصر، بينما زار بلجراد رئيس البرلمان المصري ومفتي الديار المصرية ووفد مجلس العلاقات المصري برئاسة محمد العرابي.

وأفاد بأن اتفاقية التجارة بين مصر وصربيا، التي من المتوقع التوقيع عليها عقب الانتهاء من تفاصيلها ستكون ذات أهمية كبيرة لمجتمع الأعمال والتعاون المشترك.

ونوه بأنه تم مؤخرًا التوقيع على اتفاقية التعاون ونقل التكنولوجيا بين شركة "نيوميديك" الصربية وشركة الهدي للتجارة والتوريدات التابعة للشركة المصرية للشراء الموحد.

وأشاد سفير صربيا بالجهود المصرية لإنهاء أعمال العنف وإطلاق سراح الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة، مؤكدا أهمية التوصل إلى سلام للشعبين الفلسطيني الإسرائيلي.