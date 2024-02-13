الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المقاولون يختتم تدريباته وينتظم فى معسكر مغلق استعدادًا لإنبى

المقاولون
المقاولون

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة استعداداته لمواجهة إنبي، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتظم المقاولون، الثلاثاء، في معسكر مغلق قبل مباراته المرتقبة مع النادي البترولي في ظل غياب عدد من اللاعبين للإصابة.

وحرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون، على مؤازرة الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة محمد عودة المدير الفني في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة، المشرف العام علي الكرة قبل مباراة إنبي بالدوري المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة 12 للدوري.

وتواجد محسن صلاح برفقة المهندس محمد عادل فتحي في المران الختامي للمقاولون اليوم الثلاثاء، استعدادا لموجهة إنبي غدا بالجبل الأخضر وعقد رئيس النادي جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم، والتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة لعبور الموقف الحالي.

وأكد رئيس نادي المقاولون ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني علي تخطي هذه المرحلة والتواجد بمركز يليق باسم نادي المقاولون في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة شهدت عملا مكثفا من الفريق والجميع ينتظر تغير الصورة في المباريات الرسمية واستعادة الانتصارات.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة محمد عودة بإعادة الأمور إلي نصابها بتواجد الفريق في مركز جيد في الدوري الممتاز الموسم الجاري مطالبا اللاعبين بالتحلي بالروح والإصرار، مستشهدًا بما شهدته بطولة أمم إفريقيا وحالة القتال التي ظهر عليها منتخب كوت ديفوار رغم خروجه إكلينيكيا من الدور الأول، لكن تكاتف اللاعبين وإصرارهم الكبير أوصلهما لمنصة التتويج.

الإسماعيلية المهندس محمد عادل المقاولون المقاولون العرب المهندس محمد عادل فتحي لإنبي

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