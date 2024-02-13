بعد البوستر التشويقى.. تعرّف على قصة "بابا جه" لأكرم حسنى

بعد عرض البوستر التشويقي لمسلسل الفنان أكرم حسني الرمضاني الجديد "بابا جه" ودّ كثيرون معرفة القصة التي يدور حولها المسلسل.

ويدور مسلسل "بابا جه" في إطار إجتماعي كوميدي، إذ يجسد فيه الفنان أكرم حسني دور رجل في الأربعينيات من عمره "هشام" ويعمل مديرًا في أحد الفنادق، ويمر بمجموعة من المواقف مع زوجته وأطفاله.

ويشرح المسلسل العلاقة بين الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات، وتظهر الفنانة نسرين أمين في دور زوجته التي تحاول حل الأزمات العائلية معه ما ينتج عن ذلك الكثير من المواقف الكوميدية الهادفة.

ويهتم المسلسل بتسليط الضوء علي تربية الأولاد تربية سوية وذلك في إطار كوميدي ممتع وتشويقي.

ومن مزايا مسلسل أكرم حسني هذا العام هو ضمه عددًا من الوجوه الجديدة من الأطفال من بينهم الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد.

الأطفال من أبطاله

وشاركت أكرم حسني البوستر الدعائي للمسلسل واحدة من هؤلاء الأطفال وهي الطفلة لافينا نادر وهو البوستر الذي لاقى إعجاب الكثيرين من المتابعين لما تميز به من روح الكوميديا والتشويق في الوقت نفسه، ويعتبر المسلسل ضمن مسلسلات الشركة المتحدة ذات الـ15 حلقة.

و"بابا جه" من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين، أما ضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، وهو من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

موعد مسلسل "بابا جه"

وحتى الآن يواصل النجم أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه" على قدم وساق، ولم يستقر صناعه على موعد طرحه، سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم.