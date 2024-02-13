الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بابا جه".. أكرم حسني "موهبة مدهشة" على شاشة رمضان 2024

أكرم حسني
أكرم حسني

من حبه للفن طرق بابا الوظيفة التي يحلم بها آلاف الشباب وتخلي عن وظيفته كضابط شرطة، وبدأ مسيرته من نشرة أخبار الخامسة والعشرين "أبو حفيظة" عام 2009 الذي يعتبر أول برنامج نقد كوميدي ساخر في مصر، لديه قبول رباني، وموهبة مدهشة وفي أكثر من اتجاه.

ظهر أبو حفيظة في فيلم "الكويسين" بمشهد صغير، لكنه ترك أثرًا كبيرًا لدى المشاهدين، ونجح في عمل بطولة مشتركة (دور ثاني) دون أن يقلق من وجود فنان كبير بحجم تامر حسني في فيلم "البدلة"، ليشارك في بطولة "بنك الحظ" مناصفة، فتنجح المغامرة مرة أخرى، ليقول الجميع إن أكرم حسني يستحق النجاح الذي وصل إليه.

أكرم حسني يعود بـ"بابا جه"

مؤخرًا، عاد أكرم حسني مرة أخرى ليتصدر المشهد في دراما رمضان 2024 بمسلسل "بابا جه" وهو عمل كوميدي لايت من 15 حلقة.

أحداث المسلسل

تدور أحداث المسلسل الرمضاني حول هشام رجل في الأربعينيات من العمر يعمل مديرًا تنفيذيًا في أحد الفنادق العالمية تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد الاستغناء عنه، بسبب فيروس كورونا، حيث يصبح مقيمًا في المنزل بشكل دائم فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا عساه أن يفعل؟

وتجسد نسرين أمين دور الزوجة التي لديها 3 أبناء حيث يسلط العمل الضوء على علاقة الآباء بالأبناء وكيفية تربيتهم تربية سليمة أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته وتحدث مفارقات كوميدية عديدة في إطار اجتماعي مشوق خلال 15 حلقة.

ويواصل أكرم تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه " على قدم وساق بقيادة المخرج خالد مرعي ليخوض به منافسة مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

وينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة ولم يستقر صنّاعه على موعد طرحه، سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم.

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