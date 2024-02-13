صغار "بابا جه": 3 أطفال يشاركون أكرم حسني المسلسل الرمضاني

يخوض الفنان أكرم حسني سباق المسلسلات الرمضانية بعمل كوميدي جديد وهو مسلسل بابا جه والمقرر عرضه في رمضان 2024.

يتميز مسلسل أكرم حسني هذا العام بظهور عدد من الوجوه الجديدة من الأطفال من بينهم الطفل سليم محمود، والطفلة حور أحمد، وشاركت أكرم حسني البوستر الدعائي التشويقي للمسلسل واحدة من هؤلاء الأطفال وهى الطفلة لافينا نادر وهو البوستر الذي لاقى إعجاب الكثيرين من المتابعين لما تميز به من روح الكوميديا والتشويق في الوقت نفسه.

ويجسد أكرم حسني في مسلسل بابا جه دور "هشام" مدير في أحد الفنادق وهو متزوج من نسرين أمين وخلال المسلسل تصبح حياتهما مهددة نتيجة بعض الأزمات وبعرض هذه الأزمات يهتم المسلسل بتسليط الضوء علي كيفية تربية الأولاد تربية سوية.

وتجسد نسرين أمين دور زوجته وهما لديهم ثلاثه من الأبناء وتساعد مع هشام في تربية أبنائهم متغلبين على الأزمات في إطار كوميدي ويمكن للمسلسل تلخيص قواعد من التربية السليمة بطريقة لطيفة.

يتميز “بابا جه” بأنه من نوع المسلسلات ذات الطابع الكوميدي الاجتماعي الذي يهدف إلى خدمة الأسرة، وتقديم قيمة لها ولكن في إطار فني ممتع.

والمسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

موعد مسلسل بابا جه

يأتي المسلسل ضمن مسلسلات الشركة المتحدة ذات ال١٥ حلقة في شهر رمضان، ولم يستقر صناعه على موعد طرحه، سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم.