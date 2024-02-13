سبورت: لابورتا متحمس لتعيين رانجنيك مدربًا لبرشلونة خلفا لـ"تشافى"

مازالت إدارة نادي برشلونة الإسباني تبحث عن بديل لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق.

وكان تشافي قد أعلن في وقت سابق، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أبدى إعجابه بالألماني رالف رانجنيك، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد والحالي لمنتخب النمسا.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة تسعى للتعاقد مع مدير فني من مدرسة ألمانية، على شاكلة توماس توخيل، ويوليان ناجلسمان.

وذكرت سبورت في وقت سابق أن هانز فليك، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، متحمس لتولي مهمة تدريب برشلونة منذ بداية الموسم المقبل.

وتولى تشافي هيرنانديز مهمة تدريب فريق برشلونة بداية من 6 نوفمبر 2021، وقاد الفريق في 218 مباراة حقق خلالها الفوز في 143 مباراة وتعادل في 33 وخسر 42.