الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سبورت: لابورتا متحمس لتعيين رانجنيك مدربًا لبرشلونة خلفا لـ"تشافى"

رالف رانجنيك
رالف رانجنيك

مازالت إدارة نادي برشلونة الإسباني  تبحث عن بديل لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق.

وكان تشافي قد أعلن في وقت سابق، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أبدى إعجابه بالألماني رالف رانجنيك، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد والحالي لمنتخب النمسا.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة تسعى للتعاقد مع مدير فني من مدرسة ألمانية، على شاكلة توماس توخيل، ويوليان ناجلسمان.

وذكرت سبورت في وقت سابق أن هانز فليك، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، متحمس لتولي مهمة تدريب برشلونة منذ بداية الموسم المقبل.

وتولى تشافي هيرنانديز مهمة تدريب فريق برشلونة بداية من 6 نوفمبر 2021، وقاد الفريق في 218 مباراة حقق خلالها الفوز في 143 مباراة وتعادل في 33 وخسر 42.

برشلونة تشافي هيرنانديز لابورتا رالف رانجنيك الدوري الاسباني

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

"تشابه الأسماء" ينهي حياة "عريس الدقهلية" على يد عمه.. والشقيق يثأر بعد ساعتين

عاجل.. نكشف موعد تجديد ثلاثى الأهلى وتعديل عقدى الشناوى وعبدالمنعم

"مالك بينا يا فاضى".. الفنان محمود عامر لـ"الدستور": لست أول من يتزوج فتاة "أصغر منه"

مصر وتركيا.. تطلعات لزيادة حجم العلاقات الاقتصادية إلى 20 مليار دولار

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدي والاحتباس الحراري!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟