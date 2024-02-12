الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قناة الزمالك تعلن عن إذاعة قمة الشباب أمام الأهلي

قناة الزمالك
قناة الزمالك

أعلنت قناة نادي الزمالك، عن إذاعة قمة الشباب بين الكبيرين الزمالك  والأهلي، مواليد 2005، بدوري الجمهورية.

موعد قمة الشباب بين الزمالك والأهلي مواليد 2005

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي، في قمة الشباب (مواليد 2005)، في تمام الثانية والنصف ظهر، غدًا الثلاثاء الموافق 13 فبراير الجاري.

وأصدر الحساب الرسمي لقناة نادي الزمالك، على موقع "إكس"، بيانا، جاء نصه كالتالي: «حصريًا على قناة الزمالك.. ديربي شباب القطبين.. قمة الكرة المصرية لـ مواليد 2005، الزمالك يواجه الأهلي في الجولة الأولي من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب، شباب المستقبل بنادي الزمالك تحت قيادة محمد عبد الله في مواجهة الأهلي، غدًا الثلاثاء في الثانية والنصف عصرًا على ملعب حلمي زامورا.. انتظرونا».

قناة الزمالك

 

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