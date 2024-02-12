عاجل.. ردًا على تصريحات اجتياح رفح.. برلمانى يُطالب بطرد السفير الإسرائيلى

عبر النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن بالغ استنكاره للمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني، ولا تزال مستمرة في آلة القتل والتدمير والتخريب، وسط صمت دولي مريب.

ولفت "عثمان" إلى أن استهداف رفح الفلسطينية التي تعتبر آخر المعاقل لأهل غزة وارتكاب المجازر بحقها وحق أهلها، يعد إصرارًا من القوات الصهيونية على تنفيذ مخططها بالتهجير مهما كلف الأمر.

وأكد أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما بلغ الأمر من تكلفة، وأن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كل السيناريوهات، ووقف كل المخططات الشيطانية التي يسعى إليها نتنياهو وعصاباته الوحشية، مؤكدًا أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير.

وحمل أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسئولية ما يحدث نتيجة أنه من أعطى الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو الدموية.

وطالب بطرد السفير الاسرائيلي من مصر نتيجة للممارسات الدموية والتصريحات غير المسئولة التي تقوم بها قوات الاحتلال ومسئوليهم، مؤكدًا أن الشعب المصري جميعًا يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، ويدعم جميع القرارات التي من شأنها حقن دماء الأشقاء والحفاظ على الأمن القومي المصري.