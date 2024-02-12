الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المدعى العام للمحكمة الجنائية: قلقون بشأن الاجتياح الإسرائيلى المحتمل لرفح

المدعي العام للمحكمة
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان

عبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الإثنين، عن قلقه العميق بشأن تقارير حول قصف إسرائيلي واجتياح بري محتمل لرفح الفلسطينية.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في تصريحات له، إن المحكمة تحقق بجدية في أي جرائم يُزعم ارتكابها في غزة.

وأضاف: "كما أكدت مرارًا، أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون ليس لهم أن يشتكوا لاحقًا عندما يتحرك مكتبي في إطار الولاية التي لديه".


فيما قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم، إن أي توغل عسكري في رفح حيث يتجمع 1.5 مليون فلسطيني دون مكان بديل "أمر مرعب".

وحذر من أن يؤدي التوغل في رفح إلى تعرض عدد كبير من المدنيين ومعظمهم أطفال ونساء للقتل أو الإصابة، مشيرًا إلى أن "التوغل في رفح قد يعني نهاية المساعدات الهزيلة التي كانت تدخل إلى غزة".

المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية قصف إسرائيلي رفح المحكمة الامم المتحدة

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