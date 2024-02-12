شنايدر إلكتريك تُعزّز تواجدها في مصر باستثمارات ضخمة وشراكات استراتيجية

نتائج إيجابية وإنجازات استثنائية خلال 2023

نتائج إيجابية وإنجازات استثنائية حققتها شنايدرإلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، خلال عام 2023، لتؤكد إلتزامها الدائم نحو دعم التحول الرقمي في مصر لتتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق رؤية 2030، ونجحت الشركة في المضي قدمًا في استراتيجية النمو والتوسع وتعزيز الاستدامة الخاصة بها، من خلال تنفيذ خطتها التوسعية لمصنع مدينة بدر الأكبر من نوعه في المنطقة، لإنتاج لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، وضخ استثمارات بقيمة 8 ملايين يورو خلال العام الماضي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي الذي تبلغ نسبته حاليا من 40 إلى 60% من كافة منتجات المصنع، ويقوم بتصدير 30% من إنتاجه إلى أكثر من 30 دولة وهو ما أثنى عليه حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال زيارته للمصنع.

وشهد عام 2023 تعاونا كبيرا مع الحكومة المصرية لتعزيز التحول الرقمي اعتمادا على تقنيات وحلول شنايدر إلكتريك، حيث عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء مع مسؤولي الشركة، لبحث سبل التعاون ومواجهة أزمة تغير المناخ والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ورؤية مصر 2030 وخطة الدولة للارتقاء بمعدل توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، كما التقت معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، قيادات شنايدر إلكتريك لبحث سبل التعاون والمشاركة في برنامج "نُوَفِّي" لدعم المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والاستفادة من جهود شنايدر إلكتريك المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة. كما تم عقد عدة لقاءات مع المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لبحث سب تعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة الإدارية باعتبارها أحد مدن الجيل الرابع واستعراض الحلول الجديدة التى تسهم فى حسن استغلال الموارد وترشيد الطاقة.

وفي إطار توسيع شراكتها مع كيانات موثوقة تتماشى أهدافها مع استراتيجية شنايدر إلكتريك في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف المجالات والقطاعات لخلق عالم أكثر اعتمادا على الكهرباء، حصلت الشركة خلال عام 2023، على عقد أعمال الصيانة الوقائية والدورية والطارئة لمنظومة الكهرباء والتحكم الآلي لأنفاق هيئة قناة السويس، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة رادكس العقارية، إحدى شركات مجموعة الموفق القابضة الرائدة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. لإتاحة حلول شنايدر إلكتريك لإدارة المباني والمدن الذكية لمشروعي Agile Business Complex وRay Residence، في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع ماجنوم العقارية التابعة لمجموعة "روابي القابضة"، لتشغيل برج "فوربس إنترناشيونال تاور" المستقبلي، والذي سيكون المشروع الأول في العالم الذي سيعمل بالكامل من خلال منظومة (LOHC)، والتي تتيح تخزين الهيدروجين ونقله وإطلاقه بطريقة آمنة وصديقة للبيئة. كما وقعت مذكرة تفاهم مع Youthinkgreen Egypt لتصبح الشريك التكنولوجي للمؤسسة في برنامج ClimAccelerator، وهو برنامج تسريع الأعمال الذي تم إطلاقه لأول مرة في مصر بمشاركة 12 شركة ناشئة في مجال إدارة الطاقة والتكنولوجيا النظيفة، وبموجب بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين، افتتحت شنايدر إلكتريك معمل تدريب للمهندسين بالنقابة الفرعية بمحافظة الإسكندرية وهو المعمل الرابع الذي يتم افتتاحه في إطار اتفاقية التعاون بين النقابة والشركة، بهدف رفع المستوي العلمي والمهني لطلبة وخريجي الكليات والمعاهد الهندسية وتطوير الأسس الهندسية في مجالات المباني والمدن الذكية، الطاقات الجديدة والمتجددة، والتحكم الصناعي حيث يتم تدريب 450 مهندس سنويا.

وبهدف رفع الوعي لدى شركاء النجاح بأهمية صناعات المستقبل وكيفية جعلها صديقة للبيئة، وأكثر مرونة واستدامة نظمت شنايدر إلكتريك، خلال العام الماضي، النسخة الرابعة من سلسلة محادثات الابتكار عن صناعات المستقبل Innovation Talk: Industries of The Future بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس، والتي كشفت أن القطاع الصناعي يشكل 30% من الانبعاثات الكربونية حول العالم، فيما يستفيد 26% فقط من الشركات بالفعل من تطبيق التحول الرقمي، وأن حلول شنايدر إلكتريك ساعدت الشركات الناشئة على تخطى 75% من الوقت كانوا يقضونه في مواجهة اضطرابات التقنيات الناشئة، وفي شرم الشيخ عرضت شنايدر إلكتريك ثلاثة مبادئ رئيسية على شركائها في قطاع الطاقة المؤمنة، لنهج متكامل بهدف ترشيد الاستهلاك من أجل كفاءة أفضل وتطبيق الاقتصاد الدائري، من خلال وضع الاستراتيجيات، والتحول الرقمي، وأخيرًا الحد من الانبعاثات الكربونية، مما يمهد الطريق لاستخدام طاقة صديقة للبيئة، أكثر نظافة وذكاء، وتوجت شنايدر إلكتريك جهودها مع شركاء النجاح بإعلان أسماء الشركات المصرية الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة لعام 2022/2023 عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا احتفاءً بالدور الريادي الذي يقومون به في دعم التحول والتوسع في استخدام الكهرباء وتحقيق الاستدامة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الابتكار، سواء على مستوى عمليات الشركة أو الخدمات المقدمة لعملائهم، ضمن فعاليات جوائز تأثير الاستدامة.

صيانة أنفاق هيئة قناة السويس لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية

ومع تطور القطاع السكني والعقاري والذي تشير أحدث التقارير والأبحاث أنه سيصبح صاحب أكبر حصة من استهلاك للكهرباء بحلول عام 2050 والمتسبب في 20% من الانبعاثات الكربونية حول العالم، استهدفت شنايدر إلكتريك خلال عام 2023 التوسع في نشر مفهوم المنازل الذكية في مصر، لذلك نظمت الحدث الأول من نوعه لها بعنوان "منازل المستقبل –Homes of The Future" لمشاركة أحدث الحلول التكنولوجية في مجال المنازل الذكية لإتاحة التحكم في المنزل باستخدام الهاتف الذكي والمفاتيح الذكية للتحكم في درجات الحرارة والإضاءة، وتحسين جودة الهواء، وترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات في فواتير الكهرباء، وتقليل المخاطر على الأطفال، وتحقيق سلامة الأجهزة الكهربائية. كما شاركت شنايدر إلكتريك، في معرض MIPIM 2023، بمدينة كان الفرنسية، وهو أحد أكبر المعارض العقارية في العالم، واستعرضت أحدث ابتكاراتها الموجهة للقطاع العقاري وأبرز مشروعاتها بالتعاون مع عدد من كبري المطورين العقاريين في السوق المصري، من خلال جلسات نقاشية تناولت أهمية تبني معايير الاستدامة في المدن الجديدة والتوسع في مفهوم المباني الذكية لمواجهة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية مع الحفاظ على معدلات النمو في القطاع العقاري.

شراكات مميزة مع كبرى شركات القطاع الخاص لتسريع وتيرة التخلص من الكربون

وواصلت شنايدر إلكتريك جهودها الفعالة في تسريع عملية التخلص من الكربون، وضمان انتقال عادل وشامل إلي صفر انبعاثات كربونية، بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 بدبي. بالإضافة إلى العديد من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسئولين حكومين وشركات قطاع خاص، حيث تم توقيع عدد من مذكرات تفاهم مع كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصرية، هي تطوير مصر، باراجون للتطوير العقاري، ماجنوم العقارية التابعة لمجموعة «روابي القابضة»، شركة LMD في مصر والإمارات، ريدكون بروبرتيز، بهدف إتاحة حلول إدارة المباني والمدن الذكية التي تقدمها شنايدر إلكتريك في أهم المشروعات العقارية التي تطورها هذه الشركات، سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية أو صناعية.

ومن منطلق إيمانها بأهمية دورها في تنمية المجتمع المصري، لتوفير جودة حياة أفضل لجميع عناصره، من خلال مشروعات تعزز من استخدام مصادر الطاقة الجديدة وخاصة الشمسية كجزء من عمل الشركة نحو تحقيق عالم ذو مناخ إيجابي، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، افتتحت شنايدر إلكتريكومؤسسة كريدي أجريكول مصرمشروعات تنمية مستدامة بقرية شبرا قبالة، وقرية ميت القصري بمحافظة المنوفية لتطوير قطاعات المياه، والغذاء، والطاقة”Water، Energy، Food Nexus” ، وذلك من خلال إقامة صوب زراعية، وأحواض أسماك، وحضانات للدواجن، ومضخات للري، ووحدة تدوير المخلفات الزراعية تعمل جميعها بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى صوبة زراعية سيتم تشغيلها بالكامل عن طريق سيدات القرية لضمان التكافؤ بين الجنسين في هذه المشروعات، يستفيد منها 26000 شخص، و700 مزارع، بالإضافة الي زيادة إنتاجية المحاصيل، وإنتاج 12000 بيضة سنويًا، وتوليد إنتاج سنوي من الأسماك يبلغ 3000 سمكة. كما ستساهم هذه التكنولوجيا في تقليل الأثر البيئي عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية بما يقرب من 68 طن سنويا وتحقيق وفر في استهلاك المياه يصل الي 70%.

إطلاق مشروعات تنمية مجتمعية ودعم الطلاب ورواد الأعمال

واحتفلت شنايدر إلكتريك خلال 2023، بتخريج دفعة جديدة من طلبة مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، وصندوق التعليم حياة القومي الخيري، لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير برامج التعليم الفني للفنيين في قطاع الكهرباء والطاقة، وتخريج دفعات تواكب متطلبات أسواق العمل ووفقًا للمعايير العالمية، حيث يعد دراسة مجالات الصيانة الكهربائية أحد أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل، كونه الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة القطاعات.