الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية.. "جبالى" يشكر الرئيس السيسى لانحيازه دائمًا للمواطن

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة شكر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لانحيازه دائمًا للمواطن المصري، خاصة محدود الدخل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة حزمة مشروعات القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية.

وقال "جبالي" في نص كلمته: بالأمس أحلتُ إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، مشروع قانون مقدما من الحكومة، نظمت أحكامه حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي وجّه بها رئيس الجمهورية لدعم المواطنين، وقد اجتمعت اللجنة المشتركة، مساء أمس، عقب الجلسة العامة، وتدارست مشروع القانون المشار إليه، وارتأت تقسيمه إلى أربعة مشروعات قوانين منفصلة، وحسنًا ما فعلت اللجنة المشتركة؛ فمن أصول الصياغة التشريعية أن مشروع القانون يجب أن تتسق أحكامه وأن تجمعها وحدة عضوية واحدة.

وأضاف أنه في إطار التعاون المشترك بين مجلسي النواب والوزراء، وفي استجابة سريعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقد توافق مع رؤية اللجنة المشتركة، مبديًا تقديره للجهد المبذول من المجلس فيما يجريه من أعمال، لذا تحية شكر لسيادته سيَّما وأنه دائم الحرص على الاستجابة لمجلسكم الموقر، والتحية موصولة للنائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة المشتركة، ومستشاري الأمانة العامة لمجلس النواب؛ لما بذلوه من جهد في ضبط وصياغة مشروعات القوانين المعروضة على حضراتكم في زمن قياسي.

ووجّه رئيس مجلس النواب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة، وزيادة الحافز الإضافى، وكذلك زيادة المعاشات، انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة، والتي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

المستشار الدكتور حنفي جبالي إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من القرارات الهامة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية موعد استحقاق العلاوات الدورية

مواد متعلقة

مجلس النواب يناقش مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

الأكثر قراءة

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

"باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف".. سرايا القدس تكشف تفاصيل كمين خان يونس

فتحت بطنها بسكين لولادة جنينها.. ملابسات العثور على جثتي أم وطفلها في بدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال