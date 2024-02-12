بعد تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية.. "جبالى" يشكر الرئيس السيسى لانحيازه دائمًا للمواطن

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة شكر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لانحيازه دائمًا للمواطن المصري، خاصة محدود الدخل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة حزمة مشروعات القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية.

وقال "جبالي" في نص كلمته: بالأمس أحلتُ إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، مشروع قانون مقدما من الحكومة، نظمت أحكامه حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي وجّه بها رئيس الجمهورية لدعم المواطنين، وقد اجتمعت اللجنة المشتركة، مساء أمس، عقب الجلسة العامة، وتدارست مشروع القانون المشار إليه، وارتأت تقسيمه إلى أربعة مشروعات قوانين منفصلة، وحسنًا ما فعلت اللجنة المشتركة؛ فمن أصول الصياغة التشريعية أن مشروع القانون يجب أن تتسق أحكامه وأن تجمعها وحدة عضوية واحدة.

وأضاف أنه في إطار التعاون المشترك بين مجلسي النواب والوزراء، وفي استجابة سريعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقد توافق مع رؤية اللجنة المشتركة، مبديًا تقديره للجهد المبذول من المجلس فيما يجريه من أعمال، لذا تحية شكر لسيادته سيَّما وأنه دائم الحرص على الاستجابة لمجلسكم الموقر، والتحية موصولة للنائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة المشتركة، ومستشاري الأمانة العامة لمجلس النواب؛ لما بذلوه من جهد في ضبط وصياغة مشروعات القوانين المعروضة على حضراتكم في زمن قياسي.

ووجّه رئيس مجلس النواب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة، وزيادة الحافز الإضافى، وكذلك زيادة المعاشات، انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة، والتي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.