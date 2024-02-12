الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" توجه رسالة لأولياء الأمور بالتزامن مع عودة الدراسة

الإنفلونزا
الإنفلونزا

حددت وزارة الصحة والسكان كيفية حماية الأطفال من الإصابة من الإنفلونزا الموسمية، قائلة في تقرير رسمي تم تعميمه على مديريات الشؤون الصحية، إن على المواطنين معرفة أعراض الإنفلونزا التى تظهر على الطفل والتى تبدأ بارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية وسيلان الأنف والسعال وآلام في المفاصل.

 

وطالبت الصحة، المواطنين بضرورة تعلم الطفل ضرروة تجنب مشاركة أكواب الشرب والمناشف، وتجنب لمس الأعين أو الأنف أو الفم بأيدي غير مغسولة، وتجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة خلال موسم الإنفلونزا، أو العناق والتقبيل عند التحية إذا كانوا هم والآخرين.

 

كما شددت على أهمية إبقاء الأطفال المرضى الذين يتم علاجهم في المنزل منفصلين عن أفراد الأسرة الآخرين لحين تحسن حالتهم، منبه على أولياء الأمور من إعطاء الأطفال أى مضاد فيروسي أو مضاد حيوي أو أي أدوية بدون الرجوع إلى الطبيب.

 

وأضافت، أن في حال ظهور أعراض الإنفلونزا على الطفل لا بد من الذهاب للطبيب فورا، وعليهم إبقاء الأطفال الذين يعانون من أعراض الإنفلونزا الخفيفة والذين لا يعانون من حالة طبية مزمنة في المنزل بالتزامن مع بداية العام الدراسي الثاني، مطالبة المواطنين الاتصال بالخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.

 

الصحة الانفلونزا الأطفال أعراض الإنفلونز وزارة الصحة

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