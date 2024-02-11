رؤساء تحرير وكتّاب يحتفلون بمئوية شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد (صور)

جددت القيادات الصحفية اللقاء السنوي بمنزل شيخ المهنة الكاتب الصحفى الكبير محمد عبدالجواد منصور، أحد مؤسسى وكالة أنباء الشرق الاوسط، للاحتفال عيد ميلاده المئة والمولود في 10 فبراير 1924.

كان على رأس الحضور الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام وإبراهيم عابدين مدير مكتب إذاعة صوت أمريكا الأسبق بالقاهرة وعبدالله حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة السابق وعلى حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وماهر مقلد نائب رئيس تحرير الأهرام وجمال عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إسماعيل العوامى نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس إدارة الأهرام ومحمود التوني رئيس قناة الحياة وعلا الشافعى رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير بوابة روزاليوسف السابق والمصور الصحفى محمد أسد والكاتب الصحفى محمود الضبع، إضافة إلى ابنته المهندسة منى عبدالجواد، نائب رئيس شركة سيمنز السابقة وابنه خالد وماجدة عبداللاه مدير توزيع بالأهرام والدكتور خالد حمدي، العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، والمحامية إيناس البيطار، ورجل الأعمال عمرو عبدالله وعالمة الفلك عبير فؤاد.

ويحمل الكاتب الكبير تاريخًا حافلًا وممتدًا من الأعمال الصحفية حيث ترأس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والتى شارك فى تأسيسها 1965، ثم تولى بعدها رئاسة مجلس إدارتها وتحريرها، وعرف منصور بقربه الشديد من عائلة الرئيس السادات، وظل مستشارًا إعلاميا في القصر الجمهورى لمدة تصل إلى 16 عامًا منها 4 سنوات قضاها مع بطل الحرب والسلام.