الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نتائج قرعة الدور ربع النهائي من كأس مصر لكرة القدم للأقزام

كأس مصر لكرة القدم
كأس مصر لكرة القدم للأقزام

أجريت مراسم قرعة منافسات الدور ربع النهائي من النسخة الأولى لكأس مصر لكرة القدم للأقزام، بمشاركة 7 هيئات رياضية هى: الإرادة والتحدي بالأقصر - كفر سعد - البنك الأهلي - نجوم السادات - شرم الشيخ – الأهلي للملاحة - أسوان.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:
الإرادة والتحدي  بالأقصر مع البنك الأهلي.
شرم الشيخ مع نجوم السادات.
كفر سعد مع الأهلى للملاحة.
تأهل فريق أسوان لمواجهة الفائز من مباراة كفر سعد والأهلي للملاحة في الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تُحدد لاحقًا مواعيد المباريات وأماكن إقامتها بالتزامن مع منافسات مباريات الدوري.

وأكد على شعبان عضو اللجنة البارالمبية ورئيس اتحاد كرة القدم للأقزام تحت التأسيس أن قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس مصر لكرة القدم للأقزام شهدت تواجد مندوبي الأندية، مشيرا إلى أن البطولة ستشهد منافسة قوية في النسخة الأولى.

وقال شعبان في تصريحات للمركز الإعلامي للجنة البارالمبية أن البطولة تشهد مشاركة 7 أندية هي أندية بطولة الدوري الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق  الأوسط.

وأضاف:"نجحنا في تنظيم أول بطولة للأقزام في مصر والشرق الأوسط نتيجة تعاون الاتحاد واللجنة البارالمبية مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي".

وأشار إلى أن النجاح في تنظيم الدوري كان دافعًا لتنظيم بطولة جديدة هي كأس  مصر لتشجيع الأقزام على توسيع قاعدة اللعبة.

وواصل: "لدينا إمكانيات ودعم كبير من القيادة السياسية في مصر وهو ما ساهم في إقامة تلك البطولات ونجاحها، حيث تمتلك مصر بنية تحتية كبيرة وجيدة تشجع على ممارسة الرياضة سواء للأقزام أو غيرهم، فمصر لديها مدينة الألعاب الأولمبية والمركز الأولمبي بالمعادي، والمدن الشبابية المجهزة بملاعب وصالات رياضية وغيرها من المنشآت الرياضية المميزة".

الدكتور أشرف صبحي اللجنة البارالمبية الاتحاد واللجنة البارالمبية والشرق الأوسط الاهلى كأس مصر لكرة القدم للأقزام

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وطقس شديد البرودة (فيديو)

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

انضباط سعر الصرف بعد الضربات الحكومية لـ«المُضاربين بالدولار»

سعر الدولار.. سماسرة وتجار يعترفون: نشعر بالخوف الآن.. والنشاط تراجع أو توقف

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

قائمة أسعار ياميش رمضان 2024 اليوم الأحد 11 فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح