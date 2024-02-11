نتائج قرعة الدور ربع النهائي من كأس مصر لكرة القدم للأقزام

أجريت مراسم قرعة منافسات الدور ربع النهائي من النسخة الأولى لكأس مصر لكرة القدم للأقزام، بمشاركة 7 هيئات رياضية هى: الإرادة والتحدي بالأقصر - كفر سعد - البنك الأهلي - نجوم السادات - شرم الشيخ – الأهلي للملاحة - أسوان.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

الإرادة والتحدي بالأقصر مع البنك الأهلي.

شرم الشيخ مع نجوم السادات.

كفر سعد مع الأهلى للملاحة.

تأهل فريق أسوان لمواجهة الفائز من مباراة كفر سعد والأهلي للملاحة في الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تُحدد لاحقًا مواعيد المباريات وأماكن إقامتها بالتزامن مع منافسات مباريات الدوري.

وأكد على شعبان عضو اللجنة البارالمبية ورئيس اتحاد كرة القدم للأقزام تحت التأسيس أن قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس مصر لكرة القدم للأقزام شهدت تواجد مندوبي الأندية، مشيرا إلى أن البطولة ستشهد منافسة قوية في النسخة الأولى.

وقال شعبان في تصريحات للمركز الإعلامي للجنة البارالمبية أن البطولة تشهد مشاركة 7 أندية هي أندية بطولة الدوري الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف:"نجحنا في تنظيم أول بطولة للأقزام في مصر والشرق الأوسط نتيجة تعاون الاتحاد واللجنة البارالمبية مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي".

وأشار إلى أن النجاح في تنظيم الدوري كان دافعًا لتنظيم بطولة جديدة هي كأس مصر لتشجيع الأقزام على توسيع قاعدة اللعبة.

وواصل: "لدينا إمكانيات ودعم كبير من القيادة السياسية في مصر وهو ما ساهم في إقامة تلك البطولات ونجاحها، حيث تمتلك مصر بنية تحتية كبيرة وجيدة تشجع على ممارسة الرياضة سواء للأقزام أو غيرهم، فمصر لديها مدينة الألعاب الأولمبية والمركز الأولمبي بالمعادي، والمدن الشبابية المجهزة بملاعب وصالات رياضية وغيرها من المنشآت الرياضية المميزة".