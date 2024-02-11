الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

يتداول في إسرائيل أنباء مُكثفة عن استمرار المفاوضات السرية بين حماس وإسرائيل، وعلى الرغم من رفض إسرائيل "العلني" اقتراحات حماس إلا أن التحركات الدبلوماسية برعاية الوسطاء، من بينهم رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية، تهدف إلى وضع خطوط عريضة تمهد الطريق لبدء مفاوضات جادة، تهدف إلى إتمام الصفقة المرتقبة.

فجوات كبيرة

لا تزال هناك فجوات كبيرة بين مواقف إسرائيل وحماس ورؤيتهما حول الصفقة، حيث يعمل الوسطاء على محاولة للتقارب والتوصل إلى تفاهمات مشتركة، حيث أكدت إسرائيل موقفها بشأن تضييق الفجوات قبل دخول أي مفاوضات، كما أشار الكابينت الحربي في إسرائيل، مساء الخميس، إلى ضرورة تحقيق تقدم قبل الجلوس على طاولة المفاوضات في القاهرة.

مطالب إسرائيل

تصر إسرائيل في المرحلة الأولى في الصفقة المرتقبة على إطلاق سراح 35 امرأة وكبار السن والمرضى، مع الاحتفاظ بمفتاح الصفقة السابقة، وهو إطلاق ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير "ثقيل الوزن"، دون الإفراج عنهم.

وتتعلق مطالب إسرائيل بتحقيقات تتعلق بقضية المختطفين، مع إلغاء جميع المطالب غير المتعلقة بالأسرى، بما في ذلك المطالب بتحسين ظروف اعتقال الأسرى ومنع هجرة اليهود إلى الحرم الإبراهيمي.

وتعتبر مشاركة يحيى السنوار محل خلاف في إسرائيل، حيث انتشرت أنباء حول استبعاده من الاتصالات، وهناك من يرى أهمية السنوار ودوره في تقديم الرسائل إلى قيادة حماس، وهو الرأي الذي تدعمه المخابرات المركزية الأمريكية وقطر.

اجتماع في القاهرة

أفادت تقارير عبرية بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم إرسال وفد أمني رفيع المستوى إلى العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأسبوع الجاري، للمشاركة في اجتماع أمريكي مصري قطري، حول مفاوضات الصفقة بين حركة حماس وإسرائيل، ومن المقرر أن يضم الوفد الإسرائيلي رئيسي الموساد، دافيد برنياع، والشاباك، رونين بار، والمسئول عن الجهود الاستخباراتية المتعلقة بملف الأسرى، اللواء في الاحتياط نيتسان ألون.

ومن المقرر أن يشارك الوفد الإسرائيلي في اجتماع يعقده بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وذكر مسئول إسرائيلى أن إرسال الوفد الإسرائيلي يعتمد على قدرة مصر وقطر على إقناع حماس بالتراجع عن سقف مطالبها المرتفع، حيث أمهلت تل أبيب الوسطاء لمحاولة إقناع حماس "بالتراجع عن موقفها المتشدد"، على أن يكون الموعد النهائي يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع وصول مدير "سي آي إيه"، بيرنز، إلى القاهرة.