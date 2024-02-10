السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يبدأ اليوم.. موعد انتهاء الفصل الدراسى الثانى بالجامعات وامتحانات الترم الثانى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تبدأ الجامعات المصرية، اليوم السبت 10 فبراير 2024، الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024.

ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات فيبدأ الفصل الدراسي الثاني اليوم السبت 10 فبراير وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، حيث تنتهى الخميس 30 مايو 2024 وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024.

استعدادات الجامعات للفصل الدراسي الثاني

وأعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

وفي جامعة حلوان أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة علي جاهزية المنشآت وتجهيزات الكليات وإعلان الجداول لمختلف البرامج الدراسية، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة، مؤكدًا أهمية تكاتف الجميع للنهوض بالجامعة وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد.

ووجه قنديل بضرورة استكمال إعلان النتائج وتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها الكليات، وتحديد كافة الاحتياجات الخدمية واللوجستية المطلوبة للجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

وفي عين شمس أكد الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، أنه تم عمل صيانة كاملة لكافة المرافق بالجامعة؛ استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني وتجهيز مجموعة من الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لسوق العمل يالتنسيق مع مركز التوظيف بالجامعة من خلال فريق عمل متميز يقوم على تنفيذ دورات تدريبية مختلفة ومتطورة تؤهل الطالب لسوق العمل من خلال اكسابهم المهارات التى يحتاجها سوق العمل كمهارات التواصل وكيفية كتابة السيرة الذاتية للتقدم للوظائف المختلفة، وكيفية التعامل مع المقابلات الشخصية الخاصة بالوظائف، وغيرها من المهارات المختلفة بهدف تقديم طالب وخريج قادر على الاندماج فى سوق العمل.

الفصل الدراسي الثاني بدء الدراسة امتحانات الجامعات

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