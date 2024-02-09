بينهما محمد عمر ومعروف.. قائمة حكام الساحة المبدئية لكأس العالم 2026

كشفت تقارير مغربية، اليوم الجمعة، الستار عن القائمة المبدئية لحكام الساحة لكأس العالم (2026)، والمقرر إقامته في كلا من (المكسيك والولايات المتحدة الإمريكية وكندا).

وفقا لما ذكر موقع البطولة المغربي: "القائمة الأولية لحكام الساحة من القارة السمراء، شهدت تواجد الثنائي المصري الدولي، آمين عمر ومحمد معروف حكاما للساحة.

كما شهدت القائمة أيضا، تواجد الحكمة المغربية بشرى كربوبي ضمن 13 اسما مرشحا، وهي السيدة الوحيدة في القائمة.

قائمة حكام الساحة المبدئية لبطولة كأس العالم (2026)..

الجزائري مصطفى غربال

الليبي معتز إبراهيم

الصومالي عمر أرتان

الكونغولي جان جاك ندالا

السنغالي عيسى سي

الجابوني بيير جيسلان أتشو

الجنوب أفريقي توم أبو نجيل

التشادي الحاج محمد ألاو

السوداني محمود إسماعيل

الموريتاني دحان بيدة

أمين عمر

محمد معروف

المغربية بشرى كربوبي

وسيعقد فيفا اجتماعا للحكام الـ 13 في قطر بين 26 وحتى 29 فبراير الجاري.

وتعد كربوبي أول حكمة عربية تدير مباراة في أمم إفريقيا تاريخيا حيث أدارت لقاء نيجيريا وغينيا بيساو في نسخة 2023 الجارية.

وأدار أمين عمر 3 مباريات خلال فعاليات "كان 2023" الجارية، البداية مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو وأخرها نيجيريا وجنوب إفريقيا في المربع الذهبي، من البطولة القارية.

فيما أدار معروف مباراة وحيدة، خلال النسخة الحالية، جمعت موريتانيا بأنجولا وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-2.

ويعود آخر ظهور مصري لحكم ساحة في كأس العالم 2018 بتواجد جهاد جريشة آنذاك.

وظهر فقط محمود أبو الرجال حكم مساعد في قائمة حكام نسخة 2022 من كأس العالم كممثل مصر الوحيد في البطولة.