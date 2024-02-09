الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مسافة السكة".. فيلم وثائقى لعرض جهود مصر فى إيصال المساعدات الإنسانية لشعب غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، فيلمًا وثائقيًا، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليحمل عنوان "مسافة السكة، الذي يتضح من خلاله حجم الجرائم التي ارتبكها الكيان الصهيوني بحق الإنسانية الفلسطينية، كما تم الكشف عن حجم المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها لأبناء غزة بفضل الجهود المصرية عبر معبر رفح البري.

المساعدات الإنسانية لغزة

واستعان هذا الفيلم بمقاطع فيديو صغيرة تابعة بالإعلام الغربي أثناء الحديث عن أحداث غزة، كما تبين من هذا الفيلم الوثائقي الدور الملموس الذي لعبته فضائية “القاهرة الإخبارية” في عرض لقطات حية من الحرب أثناء عمليات القصف التي تمت منذ اليوم الأول من هذه الغارات الصهيونية.

ولعبت “القاهرة الإخبارية” دورًا ملموسًا في حرب غزة، حيث تم نقل الحقائق دون تزييف، لذا تحولت هذه القناة إلى مصدر للخبر بالنسبة للكثير من المحطات الغربية والعربية.

وقال محمد عبيد، مذيع القاهرة الإخبارية: "نهدف منذ اليوم الأول للعمل بالقناة إلى الارتقاء بالعمل الإعلامي، وأن يتوجه أنظار العالم إلى معبر رفح.

مسافة السكة

وأكد الدكتور محمد جمال عبدالفتاح، مسئول ملف التمويل والعلاقات الدولية والاشتراكات بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه كان يتم ضخ أكبر قدر ممكن من السيارات المحملة بالغذاء والدواء إلى فلسطين في الأوقات التي كان ينخفض فيه نسبة هطول الأمطار في فصل الشتاء حفاظًا على ما تحتويه هذه السيارات من مواد وغذاء للشعب الفلسطيني.

مسافة السكة القاهرة الإخبارية المتحدة اكسترا نيوز حرب غزة

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