الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين".. بنك الطعام يوثق دخول شاحنات جديدة لقطاع غزة  (فيديو)

بنك الطعام المصري
بنك الطعام المصري

وثّق بنك الطعام المصري دخول 12 شاحنة مساعدات غذائية تابعة له إلى قطاع غزة المحاصر من الجانب الإسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه، في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال البنك، في بيان مقتضب عبر صفحته على "فيسبوك": تم دخول ١٢ تريلا اليوم، بإجمالي ١٢٦ شاحنة من القافلة الثالثة، ليصل إجمالي الشاحنات منذ بدء العدوان على غزة إلى ٣٠٨ شاحنات.

وطالب بنك الطعام بالتبرع من أجل الأشقاء في قطاع غزة: تبرع بكل ما تستطيع، وادعم بنك الطعام المصري بكل قوتك لنوفر لأهل غزة الغذاء والماء في محنتهم.

وتأتي جهود بنك الطعام المصري تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي نجح في إدخال مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع تحركات مصر دوليًا لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل العدوان والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، لحث المجتمع الدولي على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف عدوانه الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفض محاولات تهجير الفلسطينين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية.

جهود مصرية لإغاثة الأشقاء فى غزة

وتبذل مصر جهودًا كبيرًا لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام، من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، وخرجت بعدد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

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