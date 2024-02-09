الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التواصل انقطع.. كواليس مداهمة الاحتلال لمستشفى الأمل بخان يونس

غزة
غزة

كشفت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الجمعة، عن مزيد من التفاصيل حول التقارير التي ترصد مُداهمة القوات الإسرائيلية داهمت مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الجمعة.

وأضاف أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى الأمل وبدأت بتفتيشه. 

وقال بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: “نواجه صعوبة في التواصل مع طواقمنا داخل المستشفى”، حسبما افادت وكالة “فرانس برس” .

ولم يرد قادة جيش الاحتلال على اتصال محرر “فرانس برس” بشأن دخول جنود إلى المستشفى.

ووقع مستشفى الأمل، الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وسط قتال عنيف بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حماس، حيث أبلغ الهلال الأحمر عن استمرار "قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار كثيف" حول المستشفى يوم الخميس.

نداءات متكررة لتوفير الامدادات والحماية 

 

txt

متحدث الرئاسة: دخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء فى غزة أولوية قصوى لمصر


ووجهت المنظمة الطبية في الأيام الأخيرة نداءات متكررة لتوفير الإمدادات والحماية، وأبلغت عن نقص حاد في الأكسجين والأدوية والوقود اللازم لتشغيل المستشفى.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم إجلاء حوالي 8،000 شخص لجأوا إلى مستشفى الأمل ومقره القريب في خان يونس. وأظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة أحد المسعفين وهو ينقل امرأة مسنة عبر أحد الشوارع المتضررة على سرير المستشفى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الاثنين إن نحو 40 نازحًا و80 مريضًا و100 موظف ما زالوا موجودين بعد عملية الإخلاء.

وتحظى المستشفيات بحماية خاصة بموجب قوانين الحرب، لكنها تعرضت للقصف بشكل متكرر في غزة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إنه لا توجد مستشفيات تعمل بكامل طاقتها في الأراضي الفلسطينية، في حين أن ما يزيد قليلًا عن ثلثها يعمل بقدرة محدودة. لقد تضررت المرافق الصحية بسبب حجم الضحايا، حيث أصيب أكثر من 67،000 شخص خلال الحرب في غزة.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان 340 من العاملين في المجال الصحي قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، إن القوات الإسرائيلية قتلت 340 من العاملين في المجال الصحي واعتقلت 99 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت  أن ما لا يقل عن 123 سيارة إسعاف دمرت في نفس الفترة.
 

القصف على خان يونس مستشفى الأمل القوات الإسرائيلية إسرائيل فلسطي

الأكثر قراءة

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مقتل محتجز لدى حماس فى قطاع غزة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

مصر تُفنّد مزاعم "بايدن" حول فتح معبر رفح فى 15 نقطة

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس