التواصل انقطع.. كواليس مداهمة الاحتلال لمستشفى الأمل بخان يونس

كشفت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الجمعة، عن مزيد من التفاصيل حول التقارير التي ترصد مُداهمة القوات الإسرائيلية داهمت مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الجمعة.

وأضاف أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى الأمل وبدأت بتفتيشه.

وقال بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: “نواجه صعوبة في التواصل مع طواقمنا داخل المستشفى”، حسبما افادت وكالة “فرانس برس” .

ولم يرد قادة جيش الاحتلال على اتصال محرر “فرانس برس” بشأن دخول جنود إلى المستشفى.

ووقع مستشفى الأمل، الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وسط قتال عنيف بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حماس، حيث أبلغ الهلال الأحمر عن استمرار "قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار كثيف" حول المستشفى يوم الخميس.

نداءات متكررة لتوفير الامدادات والحماية



ووجهت المنظمة الطبية في الأيام الأخيرة نداءات متكررة لتوفير الإمدادات والحماية، وأبلغت عن نقص حاد في الأكسجين والأدوية والوقود اللازم لتشغيل المستشفى.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم إجلاء حوالي 8،000 شخص لجأوا إلى مستشفى الأمل ومقره القريب في خان يونس. وأظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة أحد المسعفين وهو ينقل امرأة مسنة عبر أحد الشوارع المتضررة على سرير المستشفى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الاثنين إن نحو 40 نازحًا و80 مريضًا و100 موظف ما زالوا موجودين بعد عملية الإخلاء.

وتحظى المستشفيات بحماية خاصة بموجب قوانين الحرب، لكنها تعرضت للقصف بشكل متكرر في غزة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إنه لا توجد مستشفيات تعمل بكامل طاقتها في الأراضي الفلسطينية، في حين أن ما يزيد قليلًا عن ثلثها يعمل بقدرة محدودة. لقد تضررت المرافق الصحية بسبب حجم الضحايا، حيث أصيب أكثر من 67،000 شخص خلال الحرب في غزة.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان 340 من العاملين في المجال الصحي قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، إن القوات الإسرائيلية قتلت 340 من العاملين في المجال الصحي واعتقلت 99 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت أن ما لا يقل عن 123 سيارة إسعاف دمرت في نفس الفترة.

