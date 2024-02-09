"الزراعة": محاصرة الجراد فى حلايب وشلاتين و"أبورماد" ولم يقترب من المناطق الزراعية

أكد الدكتور أحمد زرق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وضع الجراد مستقر على الحدود المصرية السودانية وأن أعمال المكافحة مستمرة ونكافح أسراب الجراد ونقضي عليها بشكل فوري في مناطق دخولها في "حلايب" و"شلاتين" و"أبورماد"، ولم يقترب الجراد من المناطق الزراعية بتوشكى وشرق العوينات وساحل البحر الأحمر.

السيطرة على الجراد

وقال رزق في تصريحات لـ"الدستور" إن الإدارة طالبت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالتدخل ولم تتأخر وإن الوضع تحت السيطرة على الحدود المصرية السودانية، وقد تمكنت فرق المكافحة من القضاء على أسراب هاجمت حلايب وشلاتين وأبورماد وتم القضاء عليها في مساحات تتخطى آلاف الكيلو مترات حتى لا تدخل على الزراعات.

من جانبها قالت الدكتورة أماني بدر، وكيل وزارة الزراعة في محافظة أسوان، إن فرق مكافحة الجراد بمديرية الزراعة مسيطرة على الوضع حتى هذه اللحظة على أسراب الجراد وأن تجمعات الجراد قاصرة على حلايب وشلاتين وأبورماد ولم تخرج أي أسراب من هذه المناطق إلى مناطق أخرى وسيتم القضاء على الجراد في المنطقة خلال أسبوع، حيث إن الجراد عبارة عن أسراب منتشرة وتم تحزيم المنطقة من أجل عدم خروج الجراد من المناطق الصحراوية.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة بأسوان لـ"الدستور" أن أسراب الجراد لم تصل إلى المناطق الزراعية وتتم مكافحتها بالمبيدات وهناك كميات كافية من المبيدات ونتابع الموقع مع قواعد الجراد الثلاث على الحدود، حيث تتجمع القواعد جميعهم في فرق مكافحة للقضاء على تجمعات الجراد.

من جانب آخر أكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن أسرابًا من الجراد هاجمت البلاد من الجنوب بأعداد كبيرة بسبب غياب المقاومة من دولة السودان بسبب الأحداث، وأن الأسراب التي تمت مقاومتها هي جراد إفريقي ناضج جنسيًا ويتكاثر بكميات كبيرة ما يزيد من الأسراب بالصحراء الشرقية والجنوبية، حيث طاردت الأسراب جنوب مصر بعرض 6 كيلو مترات على الحدود الشرقية والجنوبية.

وأضاف التقرير أن فرق المكافحة تابعت أسراب الجراد ليلًا في مناطق تواجدها والقضاء عليها بالمبيدات بعد استقرارها على الأرض وأوراق الشجر، حيث إنها تكون في وضع طيران طوال فترة ضوء النهار، حيث تتواجد أكثر من 25 سيارة دفع رباعي مجهزة بالمبيدات لمطاردة أسباب الجراد ومنعها من دخول البلاد.