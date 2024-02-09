الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

عضو "القومى للأجور": اجتماع مرتقب لدراسة رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص

سولاف درويش
سولاف درويش

قالت النائبة سولاف درويش، عضو المجلس القومي للأجور، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، إنه من المتوقع أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا قريبا؛ لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه في القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس غير مسبوقة وتتواكب مع المتغيرات الحالية.

وأضافت "درويش"، في تصريحات اليوم الجمعة، أن المجلس القومي للأجور يدرس بشكل مستمر متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية؛ لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، بعد التفاوض مع شركات وهيئات القطاع الخاص حول قدرتها على تحمل أي زيادات جديدة، موضحة أن المجلس الحالي من أنشط المجالس التي تعمل على تحسين الأجور في القطاع الخاص، حيث عقد على مدار العام الماضي اجتماعين ونجح في رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص لـ3500 جنيه في آخر اجتماع له في الربع الأخير من العام الماضي.

تحقيق التوازن فى مصالح طرفى الإنتاج من صاحب العمل والعامل

وأشارت أيضا إلى ضرورة تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، حتى نحافظ على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة. 

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كما أكدت سولاف درويش أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس السيسي جاءت فى توقيت مناسب للغاية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، موضحة أن هذه الحزمة تمثل حماية كاملة للمواطنين، وتؤكد إدراك القيادة السياسية حجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم.

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