الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2024

الكشف الطبي للسيارات
الكشف الطبي للسيارات

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2024.. زادت معدلات بحث ملايين المواطنين في ربوع مصر خلال الساعات الماضية، عن خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات عبر جوجل، وذلك للحصول على سيارة معفاة من الجمارك والرسوم المتنوعة، في إطار الخدمات المتعددة التي تقدمها الحكومة لذوي الاحتياجات وأصحاب الأمراض المزمنة، وانتظار إعلان نتيجة الكسف الطبى عبر الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2024 

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، بعد إرتفاع معدلات البحث عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات، عبر الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة، مع تطبيق كافة الشروط والقواعد اللازمة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 

كما حددت وزارة الصحة والسكان ممثلة في المجالس الطبية المتخصصة، عدة خطوات من أجل الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات يستعرضها "الدستور"، تبعا لعدة خطوات بسيطة كالتالي: 

1-  الدخول على الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة من هنا.

2- تسجيل الرقم القومى للمستعلم المكون من 14 رقما بدكة، والرقم السري في الخانة المخصصة.

3- اضغط على أيقونة بحث واستعلام.

4- ظهور نتيجة نتيجة الكشف الطبي للسيارات المعفاة من الجمارك.

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بالخطوات الكاملة.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

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الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2024

شروط الحصول على سيارة المعاقين معفاه من الجمارك

كذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الشروط اللازمة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك والرسوم والنولون، وتتمثل فى الآتى:

1_ عمر المستفيد للحصول على سيارة معفاة لا يقل عن 18 عاما.

2_ السيارة المجهزة طبيا تكون مسجلة بإسم الشخص المستفيد أو صاحلب الإعاقة.

3_ اجتياز الكسف الطبي.

4_  الجنسية المصرية شرط أساسي.

5_ 1600 cc سعة السيارة.

6_ تجهيزات وكماليات السيارة تكون مطابقة لقانون القومسيون الطبي.

7_ اجتياز اختبار القيادة.

8_ تقرير مفصل بالحالة المادية للمستفيد من وحدة الشئون الإجتماعية التابع لها.

9_ كتابة البيانات بدقة على الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة للحصول على سيارة.

فى الختام، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، توفير كافة الخدمات لذوي الإحتياجات وأصحاب الأمراض المزمنة، منها الإعفاء من الرسوم والحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

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الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2024

بالخطوات الكاملة.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

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الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2024

بالخطوات الكاملة.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

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