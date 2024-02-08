إحالة بدال تموينى استولى 242 بطاقة تموينية للمحاكمة

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة بدال تمويني استولى على 242 بطاقة تموينية بغرض التربح والاستيلاء على المال العام في الوراق وأطفيح، إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة العامة بالجيزة أمرت في وقت سابق حبس المتهم الذي ألقي القبض عليه خلال حملة شنتها مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين بالجيزة، على المخازن السلعية المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.