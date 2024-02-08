الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

CNN: بلينكن يثير مخاوف بشأن التوسع الاسرائيلى المحتمل فى رفح

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أثار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، مخاوف بشأن التوسع المحتمل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة، خلال اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان لشبكة CNN يوم الأربعاء.

وقال المسؤولون، إن رفح  تعد الآن موطنًا لأكثر من 1.3 مليون شخص - أي أكثر من نصف سكان غزة - وقد فر العديد منهم من القتال العنيف الذي يدور شمالًا في القطاع.

وتعهد المسؤولون الإسرائيليون في الأيام الأخيرة بالتحرك نحو رفح، ولن يبقى للفلسطينيين النازحين المتكدسين في الخيام في رفح مكان يفرون إليه، وتقع المدينة على الحدود مع مصر.

وقال مسؤول إسرائيلي إن اللفتنانت جنرال هيرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أطلع بلينكن يوم الأربعاء على خطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع العمليات البرية في رفح في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك تعقيد المناورة في منطقة بها الكثير من الأشخاص المدنيين.

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن العسكرية الإسرائيلية مدينة رفح جنوب غزة غزة المسؤولين الاسرائيليين

مواد متعلقة

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

CNN: وصول 7 فلسطينيين مصابين ومرافقيهم إلى مصر لتلقى العلاج

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق: «الفريق السيسى» وقف كالوحش مدافعًا عن سيناء داخل حكومة قنديل.. فقلنا «الحمد لله ما طلعش إخوان»

CNN: أكثر من 560 أجنبيًا غادروا غزة متوجهين إلى مصر

محمد الباز يكتب: مراوغة الثعالب.. كيف أعادت إسرائيل خطة التوطين إلى مسرح العمليات فى غزة؟

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"