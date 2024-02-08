CNN: بلينكن يثير مخاوف بشأن التوسع الاسرائيلى المحتمل فى رفح

أثار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، مخاوف بشأن التوسع المحتمل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة، خلال اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان لشبكة CNN يوم الأربعاء.

وقال المسؤولون، إن رفح تعد الآن موطنًا لأكثر من 1.3 مليون شخص - أي أكثر من نصف سكان غزة - وقد فر العديد منهم من القتال العنيف الذي يدور شمالًا في القطاع.

وتعهد المسؤولون الإسرائيليون في الأيام الأخيرة بالتحرك نحو رفح، ولن يبقى للفلسطينيين النازحين المتكدسين في الخيام في رفح مكان يفرون إليه، وتقع المدينة على الحدود مع مصر.

وقال مسؤول إسرائيلي إن اللفتنانت جنرال هيرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أطلع بلينكن يوم الأربعاء على خطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع العمليات البرية في رفح في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك تعقيد المناورة في منطقة بها الكثير من الأشخاص المدنيين.