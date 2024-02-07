الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يلتقي حملة "بشبابها" للتوسيع في تنفيذ القوافل الطبية

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء

التقى د.أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية أعضاء حملة "بشبابها"، التي أطلقتها الوزارة لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية في الاستحقاق الرئاسي السابق.

خلال اللقاء، تم استعراض ومناقشة خطط التوسيع في نطاق القوافل الطبية، بهدف تعزيز القوافل الطبية بالمحافظات المصرية خاصةً الصعيد، ومناقشة تفعيل  تنفيذ القوافل خلال الفترة المقبلة بشكل أوسع داخل مراكز الشباب بالتعاون مع حملة بشبابها، ضمن فعاليات المبادرات المجتمعية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، لتقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين.

من جانبه، أكد وزير الشباب أهمية دور الشباب في خدمة المجتمع، مشيدًا بجهود حملة "بشبابها" وما حققته من توسيع قاعدة الشباب فى الاستحقاق الرئاسي الماضي، مشيرًا الي أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم جهود الشباب في خدمة المجتمع وتعزيز روح التطوع بينهم، مشيدًا بفكرة الحملة الشبابية والمنطلقة من فكر وتنفيذ شباب مصر.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحملة عن تقديرهم لاهتمام الوزارة بدعم جهود الشباب في خدمة المجتمع، مؤكدين حرصهم على التعاون مع الوزارة في تنفيذ المزيد من البرامج والأنشطة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وحضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، ود.محمد شعبان منسق القوافل الطبية بمكتب الوزير، ومحمد محمود رئيس مجلس أمناء حملة بشبابها، وعدد من أعضاء حملة بشبابها من منسقي وأعضاء الحملة بالمحافظات.

والتقى اليوم وزير الشباب، أحمد سمير رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول، لمناقشة الخطط والبرامج المستقبلية للعبة، بحضور الدكتور أشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة.

وأكد وزير الرياضة الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس السيسي للأبطال الرياضيين والأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار والدكتور محمد شعبان

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