القسام: استهدفنا قوة تابعة للاحتلال غرب خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس تمكن مجاهدوها مع سرايا القدس من استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 10 جنود تحصنت داخل منزل في غرب مدينة خان يونس بقذيفتين مضادتين للأفراد، والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضاف بيان كتائب القسام:"تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني بالقرب من مفترق الصناعة في مدينة غزة".

واقترحت "حماس" وقف إطلاق النار لمدة أربعة أشهر ونصف، يتم خلالها إطلاق سراح جميع المحتجزين، وتسحب إسرائيل قواتها من قطاع غزة ويتم التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب، وفقا لوثيقة تم الاطلاع عليها.

ويأتي اقتراح الحركة ردًا على عرض أرسله الأسبوع الماضي وسطاء قطريون ومصريون.