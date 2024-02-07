الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القسام: استهدفنا قوة تابعة للاحتلال غرب خان يونس

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس تمكن مجاهدوها مع سرايا القدس من استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 10 جنود تحصنت داخل منزل في غرب مدينة خان يونس بقذيفتين مضادتين للأفراد، والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضاف بيان كتائب القسام:"تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني بالقرب من مفترق الصناعة في مدينة غزة".

واقترحت "حماس" وقف إطلاق النار لمدة أربعة أشهر ونصف، يتم خلالها إطلاق سراح جميع المحتجزين، وتسحب إسرائيل قواتها من قطاع غزة ويتم التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب، وفقا لوثيقة تم الاطلاع عليها.

ويأتي اقتراح الحركة ردًا على عرض أرسله الأسبوع الماضي وسطاء قطريون ومصريون.

كتائب القسام حماس سرايا القدس الإحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس

مواد متعلقة

كتائب القسام: مجاهدونا تعاملوا مع خرق إسرائيل للهدنة شمال غزة

"القسام" تعلن استشهاد 4 من قياداتها بينهم "قائد لواء الشمال"

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

كتائب القسام تقصف قاعدة تسليم العسكرية برشقة صاروخية (فيديو)

"القسام" تعلن قتل وإصابة 5 جنود إسرائيليين شمال غزة

"كتائب القسام" تعلن تدمير 9 آليات إسرائيلية شمال غزة

كتائب القسام تعلن تدمير آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس بقذائف الياسين 105

القاهرة الإخبارية: "القسام" تعلن ضرب إيلات بصواريخ بعيدة المدى

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

عاجل| 3 زيادات جديدة تنتظر العاملين بالدولة خلال أسابيع.. احسب مرتبك بعد الزيادة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

عبد الرحيم طايع

لكى تستعيد الكرة المصرية هيبتها

مدحت بشاى

مصريتنا.. والظهير الفكرى للرئيس

جلال حمام

واشنطن ولندن تتفقان على إحراج نتنياهو

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية