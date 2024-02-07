الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على أبرز الأسباب الشائعة وراء التعرض للإصابة بتورم القدمين

تورم القديمن
تورم القديمن

يعتبر تورم القديمن من أكثر المشكلات الصحية التى يعانى منها الكثير ولا يعلم أغلبنا ما الأسباب وراء الإصابة المستمرة بتورم القديمن، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن أسباب تورم القدمين كما جاء في موقع "بولد سكاى".

الوقوف لساعات في وقت واحد
قد يشعر أي شخص يعمل على قدميه أن  حذائه  ضيق جدًا في نهاية اليوم، فتعتبر مشكلة صحية  شائعة لدى الأشخاص الذين يضطرون إلى الوقوف لفترات طويلة في العمل، فيتجمع الدم في عروق ساقيك بسبب الجاذبية، ويبدأ السائل من الدم بالتجمع في أنسجة الساقين والقدمين والكاحلين، مما يسبب التورم، قد تلاحظ أن حذائك يبدو أكثر إحكامًا من المعتاد.
على الرغم من كونه مزعجًا، إلا أن هذا النوع من التورم في نهاية اليوم لا يشير عادةً إلى وجود مشكلة خطيرة، ويجب أن تختفي بمجرد إراحة قدميك.

تناول الملح بكميات كبيرة
يعد الصوديوم الذي يشكل الملح جزئيًا، والمعروف أيضًا باسم كلوريد الصوديوم، أحد أكبر مسببات احتباس الماء في النظام الغذائي، وتوصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بأن لا يستهلك البالغون أكثر من 2300 ملليجرام، أي حوالي ملعقة صغيرة، من الصوديوم يوميًا.
 

يمكن أن يختبئ الصوديوم بين قائمة المكونات الموجودة في الأطعمة المصنعة والأطعمة الجاهزة، بما في ذلك:

اللحوم الباردة
الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس والفشار والمقرمشات)
بيتزا
الحساء
خبز
التاكو والبوريتو
جبنه
بيض
حاول الحد من تناول تلك الأطعمة، واستبدالها بالأطعمة الخالية من الصوديوم أو منخفضة الصوديوم. يمكنك مراقبة محتوى الصوديوم في الطعام من خلال النظر إلى الملصقات الغذائية.

السمنة:
قد يصاب الشخص صاحب الوزن العالى بإصابة تورم القدمين نتيجة لضغط الوزن على القدمين مما يزيد من فرص التعرض للإصابة بالتورم لذا يجب الحرص على عدم زيادة الوزن حتى تتجنب تورم القدمين.

ما أبرز الأسباب الشائعة وراء التعرض للإصابة بتورم القدمين للإصابة بتورم القدمين الأسباب الشائعة وراء التعرض للإصابة بتورم القدمين بتورم تورم القديمن المشكلات الصحية

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