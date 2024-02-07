الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى سودانى: انتصارات الجيش تعكس انفراجا عسكريا يدعم أجندة تفاوضية مستقبلا

الجيش السودانى
الجيش السودانى

قال عثمان ميرغني تحرير جريدة التيار السودانية، في إطار تحقيق انتصار للجيش السوداني ، إن الجيش حقق انتصارات مهمة في منطقتي امدرمان وبحري وهي مناطق حاكمة مؤثرة في سير العمليات العسكرية.
 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ الدستور، أنه بالضرورة يساعد ذلك في دعم الخطط الهجومية للجيش بما قد يدفع بمزيد من الانتشار في الخرطوم نفسها ابتداء من المنطقة الجنوبية ( جبل الاولياء) بما يحقق انفراجا عسكريا كبيرا يدعم اية أجندة تفاوضية للجيش مستقبلا. 

 

الدعم السريع يقطع الاتصالات في السودان 

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القاهرة الإخبارية: مدينة بورتسودان خارج خدمات شبكات الاتصالات العاملة فى السودان

وفي سياق متصل، انقطعت الاتصالات عن معظم السودانيين يوم الإثنين فيما قال مصدران في قطاع الاتصالات ووكالة الأنباء الحكومية المتحالفة مع الجيش إنها خطوة متعمدة من قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش.
 

ولم تعلق قوات الدعم السريع، في حين قال مصدر في قوات الدعم السريع إن القوات شبه العسكرية لا علاقة لها بانقطاع التيار الكهربائي.
 

أفاد العديد من السودانيين أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أفراد أسرهم، مما أدى إلى تفاقم آثار الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني التي أجبرت أكثر من 7.5 مليون شخص على ترك منازلهم وأثارت تحذيرات من المجاعة.
 

ويعتمد الملايين على الدفع عبر الإنترنت لشراء المواد الغذائية وغيرها من الضروريات، والتي لا يمكن الوصول إليها الآن بسبب تعطل الشبكة.
 

شاركت Netblocks، وهي مراقب للإنترنت، بيانات عن X يوم الأحد أظهرت أن الاتصال لاثنين من مقدمي الخدمة الرئيسيين، MTN سودان المملوكة لجنوب إفريقيا وسوداني المملوكة للدولة، انخفض إلى الصفر وأقرب إلى الصفر بدءًا من يوم الجمعة.
 

وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) والمصدرين، فإن قوات الدعم السريع قطعت الاتصالات بين مقدمي الخدمة لأنها طالبت بإعادة انقطاع الشبكة في منطقة دارفور الغربية، التي تسيطر عليها إلى حد كبير.
 

وألقى مصدر قوات الدعم السريع باللوم في انقطاع التيار الكهربائي في دارفور على الجيش، قائلا إنه أمر بانقطاع التيار الكهربائي لمدة أشهر هناك ومناطق أخرى لم تثير قلقا خارجيا مماثلا. ولم يذكروا الجهة المسؤولة عن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء أخرى من البلاد، لكنهم قالوا إن قوات الدعم السريع لم تكن وراءهم. 

السودان الجيش انتصارات مهمة أمدرمان بحري

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