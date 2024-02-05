"قصر ألكسان".. رواية جديدة لمنار عبدالهادى بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، رواية "قصر ألكسان" للكاتبة منار عبدالهادي، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، التي تقام حاليا وحتى الغد 6 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

تدور الرواية في أجواء فانتازية خيالية حول قصر يسمى ألكسان وتحلق الكاتبة بخيالها بعالم أسطوري لتدور مغامرة شيقة وغامضة طوال أحداث الرواية، وقد تناولت هذه الرواية فكرة تعدد الأكوان، كما أبدعت الكاتبة في اختراع عوالم من مخيلتها تداعب وتستحضر تصويرها فتُدخلنا إلي العوالم التي تستدعيها.

وقالت منار عبدالهادي في تصريح خاص لـ"الدستور": هذا القصر كم فتنني في حقيقته ودائما كنت أتوقف أمامه وأنظر له بانجذاب خاص حتى الآن لا أدري ما سر ذلك السحر الذي جذبني له، لهذا كان من الطبيعي أن تدور أحداث روايتي داخله وترتبط به ويكون هو عنوان روايتي.

ومن المعروف أن قصر ألكسان باشا هو قصر حقيقي موجود في مدينة أسيوط، وهو تحفة معمارية فريدة لاحتوائه على زخارف ونقوش على الطراز الأغريقى وهو فى منطقة تطل على نهر النيل وكان قديما من أهم الأماكن لاستقبال الزيارات الملكية حيث استقبل الملك فؤاد الأول سنة 1935م والكتير من الوفود الأجنبية المهمة، مساحته تقدر بنحو 7000 متر مربع، ويتميز بطابع فني ومعماري فريد، حيث شارك فى بنائه فنانون من ايطاليا وفرنسا وانجلترا الوصف ويتكون القصر من دورين، تضم واجهاته زخارف وكرانيش مميزة، وعقود نصف دائرية تضفي على المبنى جمال فريدًا، تم ضم القصر لقائمة الآثار الإسلامية في 2 ديسمبر 1995، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا، بتحويل القصر إلى متحف أسيوط القومى كشاهد على ملامح «عصر كامل» تميز بالجمال والروعة والإبداع والفن الجميل.

أما عن منار عبدالهادي فهي روائية مصرية نشأت في مدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، تخرجت في كلية التربية بجامعة أسيوط وتعمل في التدريس، لها مشاركات فنية متميزة وشهيرة في مجال الرسم وقد فازت مرات عديدة في بعض المعارض الجامعية، بدأت الكتابة منذ خمسة أعوام بحلقات كوميدية تسمي "أمثال الخالة عطيات" وشاركت في ست مجموعات قصصية، ونتج عن ذلك روايتها الأولى قصر ألكسان المشاركة في معرض الكتاب الدولي لهذا العام.