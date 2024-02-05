الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غالانت: السنوار لا يدير الحرب في غزة و"حماس" بها انقسامات

غالانت
غالانت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، الاثنين، إن رئيس حركة حماس يحيى السنوار، لا يدير الحرب ولا يشرف على القوات، لكنه منشغل ببقائه على قيد الحياة.

أضاف غالانت في تصريحات صحفية:"سنصل إلى رفح آخر معاقل حماس في قطاع غزة، ولن أقول متى وبأي طريقة"، معتبرًا الضغط العسكري يؤتي ثماره بشكل ناجح.

فيما زعم أن حركة حماس تعاني من الانقسامات وبها العديد من المشاكل بسبب الضغط الاسرائيلي، مردفًا:" حماس ترتكب العديد من الأخطاء ونحن نستغلها، وانا عازم على إعادة المختطفين إلى منازلهم".

وكان كرر جيش الاحتلال أمر إخلاء المدنيين الفلسطينيين غرب مدينة غزة، وجزء كبير من خان يونس، في الجزء الجنوبي من القطاع، لمغادرة أحيائهم إلى مناطق أخرى، اليوم الاثنين.

طالبت قوات الاحتلال سكان 8 أحياء غرب مدينة غزة "إخلاء مناطقهم على الفور والتحرك عبر شارع الرشيد باتجاه الملاجئ المعروفة في دير البلح".

حماس يحى السنور غزة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

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