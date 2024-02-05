شهت قاعة الشعر محور اللقاء الشعري ببلازا "1" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55، لقاء مع الشاعر العراقي هاشم شفيق، بحضور الكاتب الصحفي والشاعر أحمد الشهاوي، والشاعر والكاتب الصحفي عيد عبدالحليم، والشاعر الدكتور هاني الصلوي

وقال الشاعر العراقي هاشم شفيق: “التنوع والتنقل مفيد للشاعر والشعر، فهو يعطيك الفرصة أن تقدم جديدا، ويثير أسألتك الشخصية، فهناك ثمة تراكم كمي وكيفي يقدمه الشاعر عبر ذلك التعدد”.

وأشار إلى أن الشاعر سعدي يوسف هو الأقرب لما يكتبه، موضحا أن ديوانه الأول منحه وصفا التصق به وهو شاعر الألفة.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.