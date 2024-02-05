الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لمتهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح بالشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار جهاد الألفي، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وإسلام منصور، وسكرتارية فلبس صبحي، اليوم الاثنين، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 15 سنة، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهما المصاريف الجنائية، في واقعة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، بنطاق قسم شرطة الصالحية الجديدة.

تعود أحداث القضية رقم 2978 لسنة 2023 جنايات الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 1665 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، لشهر أغسطس 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من «خالد. ال. م» 36 عامًا، عامل زراعي ومقيم بدائرة قسم الصالحية الجديدة، و«علاء... ج» 30 عامًا، ومقيم بمركز قويسنا، يالإتجار في المواد المخدرة بنطاق القسم.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية لجوهر الحشيش المخدر، وضبط بحوزة المتهم الأول سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة،وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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