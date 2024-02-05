الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مرتكبى واقعة "قتيل صحراء العدوة" بالمنيا

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بشمال المنيا حبس "ك-ع- ح – 22 سنة"، عاطل، وابن عمه "م- ع – 19 سنة"، المقيمان بإحدى قرى العدوة، شمال المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استدراج نجل عمومتهم إلى الصحراء الغربية وقتله وتمزيق جسده باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات قديمة بينهم.

تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة يوم الخميس الماضي 31 يناير بالعثور على جثة مصابة بطعنات في الصحراء الغربية غرب مركز العدوة. وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائي برئاسة العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، واللواء شرف عبد المالك، حكمدار شمال المنيا، إلى موقع الحادث حيث تبين عثورهم على جثة "م – ش – ن -20 سنة"، عامل زراعة، بالقرية السادسة غرب قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، مصابة بطعنات في مناطق مختلفة من جسده.

وتم التحفظ على جثة المجني عليه وإخطار النيابة العامة التي عاينت الجثة وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرفها.

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