عاجل.. الجيش الإسرائيلى يداهم أكبر مواقع حماس في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، مداهمة أكبر المواقع العسكرية التابعة لحركة حماس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اقتحام مكتب محمد السنوار قائد الجناح العسكري في المدينة وشقيق رئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار.

وقال إنه "في إطار القتال الذي يدور في غرب خان يونس داهمت قوات لواء غفعاتي موقع القادسية الذي يُستخدم باعتباره الموقع الرئيسي للواء خان يونس، كما تم العثور داخل المجمع على مكتب محمد السنوار".

وأضاف أنه تم قتل عدد من عناصر الجناح المسلح لحماس، بجوار الموقع، بعد أن أطلقوا النار باتجاه الجيش الإسرائيلي، بنيران القناصة وقذائف الدبابات وبدعم من سلاح الجو.

وأردف: "استخدمت حماس موقع القادسية لتدريب عناصرها على تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر، حيث كان الموقع يحتوي على مجمعات التدريب المحورية التي عُثر في بعضها على نماذج تحاكي بوابات الدخول إلى كيبوتسات، وقواعد وآليات مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي".

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى "العثور على مستودعات لتخزين القذائف الصاروخية، وفتحات أنفاق أدت إلى بنية تحتية تحت أرضية استخدمتها حماس".