المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بترويج الهيروين بالبساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لإدانته بترويج الهيروين بدائرة قسم شرطة البساتين.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم يقوم بالاتجار في مخدر الهيروين، فضلًا عن إحرازه سلاحا ناريا وذخيرة حية دون ترخيص.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم عثر بحوزته، بين طيات ملابسه، على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش خال من الذخيرة، وطلقة خرطوش وكيس بلاستيك شفاف اللون، بداخله 13 لفافة ورقية، بداخل كل منها كمية من جوهر الهيروين وميزان حساس إلكتروني.

كما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المسحوق المضبوط، يحوي جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنت اللفافات 50 جراما.