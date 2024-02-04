وزير الرياضة يناقش خطة تطوير المنشآت ومصنع النجيل الصناعي وشركة المدن

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماع لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، بحضور الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب؛ مناقشة سبل إنشاء وتطوير ملاعب كرة القدم بالنجيل الصناعي فى مراكز الشباب والأندية الرياضية من خلال مصنع النجيل الصناعي وشركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية.

وخلال الاجتماع تلقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشادة من جميع النواب الحضور وخاصة نواب التنسيقية وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بدور الوزارة فى تنفيذ الخطط الانشائية وتطوير مراكز الشباب والملاعب الرياضية وكذلك التدخل لحل كافة المشكلات فى الوسط الرياضى وأبرز النواب دور شركة المدن فى تقديم خدمات الصيانة وأعمال التكوير وفق أفضل المعدلات الفنية والزمنية مشيرين إلى ضرورة التوسع فى أعمال شركة المدن فى كافة قري ومدن محافظات الجمهورية.

واستعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أبرز ما تم انجازه فى هذا الملف وما يتعلق باقتصاديات الشباب والرياضة بوجه عام، موضحًا النظام الاقتصادي المحكم الذي يتضمن إنشاء كيانات اقتصادية على غرار شركة المدن لخدمات صيانة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية والتى حققت حتى الآن فوائض مالية تم إعادة ضخها فى تنفيذ مزيد من مشروعات الإنشاء الجديد والتطوير الشامل للمنشآت الشبابية والرياضية، فضلاً عن سرعة معدلات تنفيذ الصيانة الشاملة والانشاءات الجديدة وفقاً لمتطلبات النشء والشباب فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية وشركة النجيل الصناعي كابتكس والتى أحدثت طفرة غير مسبوقة فى مجال توفير خامات النجيل الصناعي عالية الجودة بوكالة كبري الشركات الألمانية والهولندية الأمر الذى مكن الوزارة من إنشاء أكثر من 4500 ملعب لكرة القدم بمراكز الشباب فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن المشروعات الاقتصادية التى تم تنفيذها ومنها المشروع القومي للطرح الاستثماري مكن من تحقيق عوائد استثمارية ومشروعات إنشائية وأعمال تطوير شامل بمراكز الشباب بقيمة تقديرية حوالى 4 مليار جنيه على حين استطاع المشروع تحقيق حوالى 7 مليار جنيه فى مشروعات الأندية الرياضية وذلك خلال أقل من 5 سنوات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث أنها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة أي أعباء مالية كما أنها تمثل احد العناصر الأساسية لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الإنسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب، حيث تحصل الوزارة علي 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة الي الدعم من الوزارة.