مجلس الشيوخ يحيل 18 تقريرًا إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات

أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، 18 تقريرًا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وقال "عبدالرازق" إن العديد من اللجان النوعية للمجلس أعدت تقارير بشأن 17 اقتراح برغبة مقدمة من أعضاء المجلس، كما تم إعداد تقرير آخر عن طلب للمناقشة العامة، وقامت تلك اللجان بدراسة ما جاء بالاقتراحات والرغبات، وكذلك طلب المناقشة العامة، وتم إعداد تقارير بشأنها، وضمت التقارير توصيات بشأن تلك الاقتراحات وكذلك طلب المناقشة.

ووافق المجلس على إحالة تلك التقارير للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وبدأ المجلس مناقشة طلب مقدم من حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بالمجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل والفواكه.

وجاء في طلب المناقشة العامة أن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية إلى الدول الأوروبية، خصوصًا في ظل وجود طلب على بعض المحاصيل مثل البصل والفراولة.

وأشار حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تفتقر إلى آليات سريعة وموثوقة لشحن الصادرات الزراعية، وخاصة المنتجات التي تتلف بسرعة.

وأوضح النائب، في طلب المناقشة العامة، أن الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت في العام الماضي 2023 مقارنة بالأعوام السابقة، مما يؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد مالي من خلال تصدير المنتجات الزراعية.

وقال عضو مجلس الشيوخ: "نحتاج إلى وضع رؤية لتحقيق أعلى عائد مالي من الصادرات المصرية للمحاصيل الزراعية والفواكه، من خلال البحث عن وسائل شحن موثوقة وسريعة وبتكاليف منخفضة".

وكشف النائب في طلبه أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة عبر الشحن الجوي تصل إلى حوالي 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية، مما يضع ضغطًا على الميزانية التي لم تعد تتحمل أية أعباء.

وقال: "لذا فإنه من الضروري البحث عن وسائل لتخفيض تكاليف الشحن في إطار خطة الدولة لدعم الصادرات".