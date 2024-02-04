الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اتنازِل لها عن قميصك

جريدة الدستور

ندمان بابتسامة 

حيران بنبض

وف يوم اللُقا هاخْتِرع لعينيها رد

هَتْوقَّع شنطِة إيديها ع الأرض

وتِرْتِبِك كأنَّها وردة وحيدة فى الفضا

هاينْزِل المطر يغرقْهَا

وساعتها تحتاج لقميصى

هتلخبط بفعل البرد

وتزيد الرعشة فى الأطراف

هتبان فى عينيَّا ألوان بتجرى ورا بعض

مفيش لون ناوى يلحق التانى ويبلعوا جوَّاه

فى جو الشتا..

بينى وبين نفسى أبان صعب

وبينى وبينها أبان لطيف

وما يبقاش عارف.. 

أنام بجد

والاَّ أموت بجد

أنا عايش أكيد

والاَّ أنا روح بينهشها الغُنا.. 

وبتسوقها الريح.. 

ما بين شرير وطيِّب.. 

أقع فى الفخ

وتحمَر عينيا

ويطلع من جوايَّا السِر

من غير رِجْلين تِطْلَع السلِّم.. 

من غير إيدين تشاور أو تسَلِّم.. 

أو قلب يِكره أو يحب.. 

هى كِده.. 

افتح لها الشيش وسيبها فى الملكوت

واتنازل لها عن قميصك.

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