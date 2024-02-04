اتنازِل لها عن قميصك

الأحد 04/فبراير/2024 - 12:17 ص 2/4/2024 12:17:31 AM

ندمان بابتسامة

حيران بنبض

وف يوم اللُقا هاخْتِرع لعينيها رد

هَتْوقَّع شنطِة إيديها ع الأرض

وتِرْتِبِك كأنَّها وردة وحيدة فى الفضا

هاينْزِل المطر يغرقْهَا

وساعتها تحتاج لقميصى

هتلخبط بفعل البرد

وتزيد الرعشة فى الأطراف

هتبان فى عينيَّا ألوان بتجرى ورا بعض

مفيش لون ناوى يلحق التانى ويبلعوا جوَّاه

فى جو الشتا..

بينى وبين نفسى أبان صعب

وبينى وبينها أبان لطيف

وما يبقاش عارف..

أنام بجد

والاَّ أموت بجد

أنا عايش أكيد

والاَّ أنا روح بينهشها الغُنا..

وبتسوقها الريح..

ما بين شرير وطيِّب..

أقع فى الفخ

وتحمَر عينيا

ويطلع من جوايَّا السِر

من غير رِجْلين تِطْلَع السلِّم..

من غير إيدين تشاور أو تسَلِّم..

أو قلب يِكره أو يحب..

هى كِده..

افتح لها الشيش وسيبها فى الملكوت

واتنازل لها عن قميصك.