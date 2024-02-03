الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اعتراض قوى من لاعبى مالى على الحكم محمد عادل بعد وداع كان 2023

محاولات من لاعبي
محاولات من لاعبي مالي للاعتراض على الحكم محمد عادل

اعترض لاعبو منتخب مالي على الحكم المصري محمد عادل عقب مباراة الفريق أمام كوت ديفوار ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على مالي بهدفين لهدف في الثواني الأخيرة قبل نهاية الوقت الإضافي من المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وعقب انتهاء المباراة، قام لاعبو مالي بالاعتراض بقوة على محمد عادل بل وحاولوا الاعتداء عليه نظرًا لعدم احتسابه ركلة ركنية قبل إطلاق صافرة النهاية على الرغم من انتهاء الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يسجل كوت ديفوار هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

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منتخب مالي الحكم المصري محمد عادل مباراة مالي وكوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية “كان 2023”

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