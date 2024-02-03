34 ميدالية للاعبات المشروع القومي لرفع الأثقال في بطولة الجمهورية

أسدل الستار حول منافسات بطولة الجمهورية للسيدات لرفع الأثقال تحت 15 و 17 و 20 سنة، والتي أقيمت خلال الفترة من 26 وحتى 30 يناير الماضي، بالصالة المغطاة برأس البر.

وشارك المشروع القومي بـ 47 لاعبة، واستطاعوا تحقيق 34 ميدالية متنوعة بواقع 13 ميدالية ذهبية، و 12 ميدالية فضية، و 9 ميداليات برونزية.

نتائج تحت 15 سنة:

حقق الميداليات الذهبية كلًا من: “شروق خالد زايد وزن 40 ك، جنة محسن وزن 49 ك، وبسمة رمضان جنيدي وزن 45 ك“.

بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من: “هاجر فاروق وزن 55 ك، آيات محمد وزن 59 ك، سلمى ياسر وزن 59 ك، هناء أيمن عبد الوهاب وزن 45 ك، آلاء جنيدي وزن 49 ك، وسندس عبد القادر وزن 71ك“.

وتوج بالميداليات البرونزية كلًا من: “نيرة ايمن و نيرة أمين وزن 45 ك، وأماني عوض جمعة وزن 55 ك“.

نتائج تحت 17 سنة:

حقق الميداليات الذهبية كلًا من: “شروق خالد وزن 40 ك، حبيبة سعد وزن 45 ك، آية الشربيني وزن 59 ك، نعمة أحمد وزن 64 ك، وزينب عبد الحميد وزن 71 ك“.

وحصلت بسمة رمضان جنيدي على الميدالية الفضية في وزن 45 ك، و عبير محمد في وزن 64 ك.

وحقق الميداليات البرونزية كلًا من: “يارا أحمد وزن 45 ك، وجنة محسن وزن 49 ك“.

نتائج تحت 20 سنة:

حصد الميداليات الذهبية كلًا من: “حنين أحمد وزن 64 ك، رحمة أحمد عبد الهادي وزن 81 ك، حبيبة سعد وزن 45 ك، ونضال محمد الطنطاوي وزن 49 ك، بسملة خالد وزن 76ك".

وحقق الميداليات الفضية كلًا من: “شيماء عبد الناصر وزن 71 ك، نعمة أحمد وزن 64 ك، ريناد محمد وزن 76 ك، وبسمة رمضان جنيدي وزن 45 ك“.

وحصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “يارا أحمد وزن 45 ك، نورا عصام وزن 55 ك، وميرنا محمد وزن 55 ك، و امنية محمد وزن 87+".

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعبات المشروع القومي على النتائج الجيدة والمميزة التي يحققوها مطالبهم ببذل قصارى جهدهم لحصد المزيد من الميداليات لمصر وللمشروع القومي.

ويعتبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أهم المشروعات التي تمثل الدولة المصرية بانتقاء المواهب وتدريبها وتمثيل المنتخبات الوطنية من أجل الاستعداد والتجهيز للأولمبياد خاصة أولمبياد 2028، وحصد العديد من الميداليات بالإضافة إلى رعاية الأبطال من كافة النواحي الصحية والمالية والاجتماعية.

ويأتي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ضمن خطة الوزارة في التوسع والانتشار في جميع محافظات الجمهورية للكشف عن الموهوبين رياضيًا في 13 لعبة يستهدفها المشروع.