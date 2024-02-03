السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإنتاج الحربي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في معرض الدفاع العالمي

وزير الدولة للإنتاج
وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين

يتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من معـرض الدفاع العالمي 2024، والمقرر إقامته بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه من المخطط أن يلتقي الوزير محمد صلاح الدين مصطفى مع عدد من الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في معرض الدفاع العالمي، بالإضافة إلى زيارة عدد من الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض للاطلاع على ما تم الوصول إليه عالميًا من تطور في مجال الصناعات الدفاعية، وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي لإنتاج وتطوير نظم التسليح.

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يذكر أن معرض الدفاع العالمي "WDS" تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية كل عامين وانطلقت النسخة الأولى منه عام 2022، ويستهدف المعرض جمع رواد قطاع تصنيع معدات الدفاع والأمن الدوليين تحت منصة واحدة، لاستعراض حلول التكامل المشترك ومستقبل التوافق العملياتي بين أنظمة مجالات الدفاع الخمسة (الدفاع عبر البر، والبحر، والجو، والفضاء، وأمن المعلومات)، ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثانية من المعرض مشاركة أكثر من 750 جهة عارضة من حول العالم.

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