"القاهرة الإخبارية": قصف مدفع إسرائيلى يستهدف أطراف بلدة الخيام جنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بوجود قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الخيام جنوب لبنان، وذلك خلال نبأ عاجل.

وكانت أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن اعتراض 7 صواريخ من أصل 20 أطلقت من جنوب لبنان نحو كريات شمونة ومحيطها، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

إصابة مبنى في مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة مبنى في مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلن التليفزيون السوري، بوقوع عدوان جوي إسرائيلي استهدف جنوب دمشق فجر اليوم والدفاعات الجوية أسقطت عددًا من الصواريخ، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.