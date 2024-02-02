سفير الاتحاد الأوروبى: اتفقنا مع مصر على حزمة برامج جديدة بينها قطاع المياه

أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان برجر، أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع المياه.

وأشاد "برجر" بالعلاقات التي تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، مشددا على أن الفترة الحالية تشهد اتساعًا وتدعيما للتعاون والشراكة بين الجانبين.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يدرك التحديات التي تواجهها مصر في قطاع المياه.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ومصر اتفقا على حزمة برامج شاملة جديدة من بينها قطاع المياه، لافتا إلى أن الاتحاد يسهم بتمويل كبير في عدد من المشروعات في مصر من أجل مواجهة قضايا المياه.

تعزيز التعاون فى قطاع المياه والرى يستحوذ على قدر كبير من الاهتمام

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي أن هناك تركيزًا كبيرًا من جانب الاتحاد على تعزيز التعاون فى قطاع المياه والرى الذي يستحوذ على قدر كبير من الاهتمام في مصر.

وأشار إلى أن الجولة التي قام بها، يرافقه وفد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية لدى مصر على مدى اليومين الماضيين، وشملت محافظتي الإسكندرية وكفرالشيخ- تركزت بشكل أساسي على التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع المياه، وتضمنت كذلك زيارات للمتحف الروماني اليوناني بالإسكندرية ومتحف كفرالشيخ.

وأكد "برجر" أهمية الزيارة التي قام بها الوفد الأوروبي إلى محطة معالجة المياه بغرب الإسكندرية، مشيرا إلى أن الزيارة إلى المحافظة كانت مهمة، حيث تضمنت لقاءات مع محافظ الإسكندرية، وحوارًا مع شباب المستثمرين فى قطاع المياه ومجتمع الأعمال.

وأشاد بالأبحاث التي يقوم بها الشباب فى مجال المياه والتكنولوجيا الخاصة بالمياه، مشيرا فى الوقت نفسه إلى زيارة وفد السفراء إلى محطة معالجة المياه بمطوبس بكفرالشيخ.

وأكد أن كفرالشيخ محافظة هامة، وأن الوفد اجتمع مع محافظ كفرالشيخ، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والمشروعات المشتركة التى يمكن إقامتها.

ووصف المتحف الروماني اليوناني بالإسكندرية ومتحف كفرالشيخ بانهما "رائعان"، معربا عن أمله فى أن تسهم عمليات تطوير المتحف بالإسكندرية إلى جذب المزيد من السائحين والزائرين.