"الشباب والرياضة": تخرج الدفعة الأولى من النشء بكلية الدفاع الوطني

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل حاليا على تكثيف مختلف المبادرات الخاصة بتمكين النشء وخاصة فيما يتعلق بتوعيتهم بشكل عام وزيادة الإدراك والوعى الثقافى لديهم بكافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجهود الدولة لتحقيق النهضة الشاملة في جميع القطاعات التنموية ووضع مصر على خارطة الطريق لتحقيق حلم بناء الدولة المصرية العصرية الحديثة والتي ظهرت معالمها بوضوح فى الجمهورية الجديدة ومكوناتها المتنوعة من جيل جديد للمدن الذكية وشبكات الطرق والمواصلات وبنية شبابية ورياضية وفق المواصفات العالمية وغيرها من معالم الجمهورية المصرية الجديدة.

جاء ذلك خلال قيام وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء-الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بتخريج الدفعة الأولى من النشء من كلية الدفاع الوطني الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتي استمرت لمدة أربعة أيام، وشارك فيها النشء تحت 18 سنة من محافظات شمال سيناء والقاهرة والجيزة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء النشء وتنمية الوعي للحفاظ على الأجيال القادمة وجعلها قادرة على حمل راية الوطن ولديها من الوعي والإدراك لكافة التحديات التي تواجه للوطن، وكذلك الحرص على تعظيم الاستفادة من إسهامات النشء والشباب ومبادراتهم في مختلف مسارات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في شتي المجالات.

ومن المقرر أن تستمر تلك الدورات حتي يتم إفساح المجال لأكبر عدد ممكن من النشء من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة وفق جداول زمنية متتالية.