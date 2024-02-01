قصص دور النشر السورية للأطفال تترك بصمتها بمعرض الكتاب (صور)

ضم جناح دار المناهل للنشر والتوزيع التابع لدولة سوريا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، معروضات متنوعة للأطفال جذبت أنظار زائري معرض الكتاب، حيث قدم الجناح عروضًا وخصومات هائلة عليها.

وقالت "بتول" مسؤولة الجناح، إن العروض تشمل قصص الأطفال والرسومات المتحركة التي تبهر الصغار، وذكرت أن الأسعار تبدأ من 20 وحتى 250 جنيهًا، وتلك العروض تقدمها الدار للأطفال في معرض الكتاب، وتابعت أن حجم الإقبال هذا العام كبيرًا جدًا ولكن حركة الشراء قليلة مقارنة بالعام الماضي.

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

مشاركة 70 دولة في المعرض

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

معرض الكتاب