أحمد عز يستأنف على قرار إلزامه بدفع مليون جنيه مصروفات توأم زينة

تقدم الفنان أحمد عز بالاستئناف على قرار إلزامه بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترلينية، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عزالدين وزين الدين، وقررت المحكمة تحديد جلسة 20 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف.

وكانت محكمة استئناف عالي الأسرة أصدرت حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترلينية، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة "عزالدين وزين الدين".

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة، مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.